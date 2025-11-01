שר המשפטים הודיע ליועמ"שית כי היא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן

שר המשפטים, יריב לוין, הודיעה הערב ליועמ"שית, גלי בהרב מיארה כי היא מנועה מלעסוק בפרשת הדלפת הסרטון, בעבירות השיבוש, הפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים השונים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובנושא ממלא מקום או מחליף לפצ"רית, זאת מתוקף סמכותו מכוח סעיף 23א' לחוק שירות המדינה.

במכתב ששלח כתב ליון כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומןו ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה. כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפועלות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון".