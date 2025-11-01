כניסה
"את וכלל הכפופים לייעוץ המשפטי לממשלה נדרשים לחדול באופן מיידי מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירת פרשת שדה תימן וספיחיה, ומכל מעורבות בהליכי החקירה", כתב לוין במכתב ששלח ליועמ"שית

צוות מגזין אפוק | 1 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שר המשפטים הודיע ליועמ"שית כי היא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן

שר המשפטים, יריב לוין, הודיעה הערב ליועמ"שית, גלי בהרב מיארה כי היא מנועה מלעסוק בפרשת הדלפת הסרטון, בעבירות השיבוש, הפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים השונים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובנושא ממלא מקום או מחליף לפצ"רית, זאת מתוקף סמכותו מכוח סעיף 23א' לחוק שירות המדינה.

במכתב ששלח כתב ליון כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומןו ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה. כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפועלות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון".

לוין ציין מספר דוגמאות לטענותיו ביניהן הודעת הייעוץ המשפטי מיום ה-16 בספטמבר 2025 לפיה נמצא "כי אין פעולות חקירה נוספות נכון לבצע לצורך בירור הטענות וגילוי האמת". ליון ציין: "היות שמקור העברת הסרטון התגלה באמצעי חקירה בסיסי, ברור כי הודעה זו לבג"ץ איננה אמת. לפיכך קיים צורך חיוני בבירור מעמיק של חלקכם באי קיומה של חקירה יסודית ונמרצת, שהביאה להודעה כה רחוקה מהאמת לבג"ץ".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה | צילום: GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images

