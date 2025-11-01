כניסה
השליח האמריקני ללבנון וסוריה דיבר בכנס בבחריין, בו טען בין היתר כי "אם המומנטום יימשך והפסקת האש בעזה תחזיק מעמד, בקרוב תהיה עסקת סחר בין טורקיה לישראל". בסוכנויות הידיעות דווח כי ברק אמר לעיתונאים שנשיא סוריה יגיע בקרוב לוושינגטון ויצטרף לברית נגד דאע"ש

דורון פסקין | 1 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

תומאס ברק: "ישראל תוקפת את לבנון כי יש שם אלפי טילים המאיימים עליה"

תומאס ברק, השליח האמריקני ללבנון וסוריה, התייחס היום במהלך כנס בבירת בחריין, מנאמה, להתקפות הישראליות בלבנון: "ישראל תוקפת מדי יום את לבנון. למה? כי יש שם אלפי טילים המאיימים עליה. אחרי ה-7 באוקטובר ישראל הבהירה היטב – היא תגן על גבולותיה. חיזבאללה, תניח את נשקך ולא תהיה בעיה. ללבנון אין מקום יותר להאריך בדיפלומטיה".

לדבריו, אם מנהיגי לבנון, אותם כינה "דינוזארים", ידברו ישירות עם ישראל ניתן לפתור את כל הבעיות תוך ארבעה חודשים. עם זאת, הוא סייג וציין כי הוא לא יודע אם זה אכן יקרה.

ברק ציין: "לבנון היא מדינה כושלת. אין לה בנק מרכזי. מערכת הבנקאות קורסת. אין חשמל - אנשים מסתמכים על גנרטורים פרטיים. בשביל מים וחינוך, צריך ספקים פרטיים. אז מהי המדינה? המדינה היא חיזבאללה. בדרום, חיזבאללה מספק מים, חינוך וכו'. לחיזבאללה יש 40,000 חיילים, לצבא לבנון יש 60,000. חיילי חיזבאללה מרוויחים 2,200 דולר לחודש, בעוד שחיילי צבא לבנון מרוויחים 275 דולר. לחיזבאללה יש 15,000 עד 20,000 רקטות וטילים, בעוד שלחיילי צבא לבנון יש ג'יפים ישנים וקלצ'ניקובים. אז מה בעצם קורה כאן?"

השליח האמריקני ללבנון וסוריה, תומאס ברק, 25 בספטמבר 2025

השליח האמריקני ללבנון וסוריה, תומאס ברק, 25 בספטמבר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

