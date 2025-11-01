תומאס ברק: "ישראל תוקפת את לבנון כי יש שם אלפי טילים המאיימים עליה"

תומאס ברק, השליח האמריקני ללבנון וסוריה, התייחס היום במהלך כנס בבירת בחריין, מנאמה, להתקפות הישראליות בלבנון: "ישראל תוקפת מדי יום את לבנון. למה? כי יש שם אלפי טילים המאיימים עליה. אחרי ה-7 באוקטובר ישראל הבהירה היטב – היא תגן על גבולותיה. חיזבאללה, תניח את נשקך ולא תהיה בעיה. ללבנון אין מקום יותר להאריך בדיפלומטיה".

לדבריו, אם מנהיגי לבנון, אותם כינה "דינוזארים", ידברו ישירות עם ישראל ניתן לפתור את כל הבעיות תוך ארבעה חודשים. עם זאת, הוא סייג וציין כי הוא לא יודע אם זה אכן יקרה.