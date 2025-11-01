שר החוץ האיראני: "מוכנים לכל תרחיש מול ישראל; החומרים הגרעיניים נמצאים עדיין תחת ההריסות"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, אמר היום בריאיון לערוץ הקטארי אל-ג'זירה כי טהראן "מוכנה לכל תרחיש מול ישראל" ומצפה "לכל התנהגות עוינת מצידה".

בדברים שפורסמו במקביל גם בסוכנות הידיעות האיראנית IRNA, ציין עראקצ'י כי איראן הפיקה לקחים מהעימות האחרון עם ישראל ובחנה בו את היכולות הרקטיות והבליסטיות שלה. "צברנו ניסיון משמעותי במלחמה האחרונה ובדקנו את טילינו בתנאי קרב אמיתיים", אמר. לדבריו, כל פעולה ישראלית תגרור תגובה קשה: "אם המשטר הציוני ינקוט צעדים עוינים – התוצאות עבורו יהיו הרות אסון".