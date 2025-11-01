כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

עבאס עראקצ'י חזר בריאיון לערוץ אלג'זירה על העמדה האיראנית: "לא ננהל משא ומתן על תוכנית הטילים שלנו – אין אדם שפוי שמסכים להתפרק מנשקו. עצירת העשרת האורניום אינה אפשרית"

דורון פסקין | 1 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שר החוץ האיראני: "מוכנים לכל תרחיש מול ישראל; החומרים הגרעיניים נמצאים עדיין תחת ההריסות"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, אמר היום בריאיון לערוץ הקטארי אל-ג'זירה כי טהראן "מוכנה לכל תרחיש מול ישראל" ומצפה "לכל התנהגות עוינת מצידה".

בדברים שפורסמו במקביל גם בסוכנות הידיעות האיראנית IRNA, ציין עראקצ'י כי איראן הפיקה לקחים מהעימות האחרון עם ישראל ובחנה בו את היכולות הרקטיות והבליסטיות שלה. "צברנו ניסיון משמעותי במלחמה האחרונה ובדקנו את טילינו בתנאי קרב אמיתיים", אמר. לדבריו, כל פעולה ישראלית תגרור תגובה קשה: "אם המשטר הציוני ינקוט צעדים עוינים – התוצאות עבורו יהיו הרות אסון".

עראקצ'י האשים את ישראל בניסיון "להרחיב את מעגל המלחמה באזור" באמצעות פגיעה בתשתיות אנרגיה איראניות, אך טען כי טהראן "הצליחה לנהל את המערכה מול ישראל ולמנוע את התפשטותה בזירה האזורית". עוד הוסיף כי "ללא אור ירוק אמריקני, ישראל לא הייתה תוקפת את איראן".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ושר ההגנה ההודי, ראג'נאת סינג, 31 באוקטובר 2025
ארה"ב והודו חתמו על "הסכם מסגרת ביטחונית" להעמקת שת"פ בנושאי ביטחון, טכנולוגיה ותעשייה

דורון פסקין

ההסכם נחתם לתקופה של עשר שנים. שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת': "ההסכם הוא אבן יסוד ליציבות ולהרתעה באזור האינדו-פסיפי"

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי
הפרקליטה הצבאית הראשית הודיעה לרמטכ"ל על התפטרותה

צוות מגזין אפוק

במכתב שהגישה לרמטכ"ל כתבה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא"; שר הביטחון: "ינקטו נגדה כל הסנקציות הנדרשות ובראשן שלילת הדרגות"

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023
דיווח: התקדמות בשיחות בין חמאס לפת"ח על הקמת ועדה לניהול הרצועה

יוני בן מנחם

עיתון "א-שרק אלאווסט" הסעודי דיווח כי חמאס הסכים לדרישת פת"ח לפיה שר בממשלה הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה שתנהל את הרצועה

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר
הקבינט המצומצם דן אמש בהתחמשות חיזבאללה; ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי הזמן הולך ואוזל וארגון הטרור מתחמש מחדש ברקטות ומפר את הפסקת האש. לדבריהם, ישראל נערכת לאפשרות של סבב שיכלול כמה ימי לחימה עצימה בלבנון

עמירם קופר ז"ל וסהר ברוך ז"ל
עמירם קופר ז"ל וסהר ברוך ז"ל הם החללים שהושבו היום לישראל

צוות מגזין אפוק

השניים זוהו במכון לרפואה משפטית. ברוך ז"ל נרצח במהלך ניסיון לחלצו מהשבי, קופר ז"ל, ממקימי ניר עוז, הוא החטוף האחרון מהקיבוץ

רכבי הצלב האדום מעבירים גופות חטופים, 12 במאי 2025
ארונותיהם של שני חטופים חללים הועברו לישראל

אורן שלום

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

שתפו: