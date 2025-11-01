עבאס עראקצ'י חזר בריאיון לערוץ אלג'זירה על העמדה האיראנית: "לא ננהל משא ומתן על תוכנית הטילים שלנו – אין אדם שפוי שמסכים להתפרק מנשקו. עצירת העשרת האורניום אינה אפשרית"
דורון פסקין | 1 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
שר החוץ האיראני: "מוכנים לכל תרחיש מול ישראל; החומרים הגרעיניים נמצאים עדיין תחת ההריסות"
שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, אמר היום בריאיון לערוץ הקטארי אל-ג'זירה כי טהראן "מוכנה לכל תרחיש מול ישראל" ומצפה "לכל התנהגות עוינת מצידה".
בדברים שפורסמו במקביל גם בסוכנות הידיעות האיראנית IRNA, ציין עראקצ'י כי איראן הפיקה לקחים מהעימות האחרון עם ישראל ובחנה בו את היכולות הרקטיות והבליסטיות שלה. "צברנו ניסיון משמעותי במלחמה האחרונה ובדקנו את טילינו בתנאי קרב אמיתיים", אמר. לדבריו, כל פעולה ישראלית תגרור תגובה קשה: "אם המשטר הציוני ינקוט צעדים עוינים – התוצאות עבורו יהיו הרות אסון".
עראקצ'י האשים את ישראל בניסיון "להרחיב את מעגל המלחמה באזור" באמצעות פגיעה בתשתיות אנרגיה איראניות, אך טען כי טהראן "הצליחה לנהל את המערכה מול ישראל ולמנוע את התפשטותה בזירה האזורית". עוד הוסיף כי "ללא אור ירוק אמריקני, ישראל לא הייתה תוקפת את איראן".
