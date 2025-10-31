כניסה
עיתון "א-שרק אלאווסט" הסעודי דיווח כי חמאס הסכים לדרישת פת"ח לפיה שר בממשלה הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה שתנהל את הרצועה

יוני בן מנחם | 31 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: התקדמות בשיחות בין חמאס לפת"ח על הקמת ועדה לניהול הרצועה

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי המגעים בין הפלגים הפלסטיניים סביב הקמת "ועדת ניהול רצועת עזה" נכנסו לשלב חדש, לאחר שחמאס הצהיר כי הוא מקבל את הצעת תנועת פת"ח, שלפיה שר בממשלה הפלסטינית הוא שיעמוד בראש הוועדה. בשלב זה לא נקבעה זהותו והדיונים בנושא נמשכים.

גורם פלסטיני אמר לעיתון כי הרשימה שממנה ייבחרו 15 חברים הועברה למצרים בפגישת הפלגים ב-24 באוקטובר. לדבריו, חמאס לא התנגד לכך ששר מהממשלה הפלסטינית בראשות מוחמד מוצטפא יעמוד בראש הוועדה, אך קיימת אפשרות שייווצר וטו אמריקני-ישראלי על חלק מהשמות.

לפי הדיווח, חמאס הבהיר לרש"פ ולמצרים כי הוא לא יהיה חלק מהסדרים עתידיים לניהול עזה, אך יפעל כמסייע וימלא את אחריותו.

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023 | צילום: CHRISTOPHE ENA/POOL/AFP via Getty Images

