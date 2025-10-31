דיווח: התקדמות בשיחות בין חמאס לפת"ח על הקמת ועדה לניהול הרצועה

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי המגעים בין הפלגים הפלסטיניים סביב הקמת "ועדת ניהול רצועת עזה" נכנסו לשלב חדש, לאחר שחמאס הצהיר כי הוא מקבל את הצעת תנועת פת"ח, שלפיה שר בממשלה הפלסטינית הוא שיעמוד בראש הוועדה. בשלב זה לא נקבעה זהותו והדיונים בנושא נמשכים.

גורם פלסטיני אמר לעיתון כי הרשימה שממנה ייבחרו 15 חברים הועברה למצרים בפגישת הפלגים ב-24 באוקטובר. לדבריו, חמאס לא התנגד לכך ששר מהממשלה הפלסטינית בראשות מוחמד מוצטפא יעמוד בראש הוועדה, אך קיימת אפשרות שייווצר וטו אמריקני-ישראלי על חלק מהשמות.