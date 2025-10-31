הקבינט המצומצם דן אמש בהתחמשות חיזבאללה; ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי אמש התכנס הקבינט הביטחוני המצומצם לדיון מיוחד שעסק במצב בלבנון ובמגמת ההתחמשות המתמשכת של חיזבאללה, הנתפסת בירושלים כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

לטענת גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, הזמן הולך ואוזל. חיזבאללה מתחמש מחדש ברקטות ומפר את הפסקת האש. לדבריהם, ישראל נערכת לאפשרות של סבב יזום של כמה ימי לחימה עצימה בלבנון.