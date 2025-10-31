כניסה
גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי הזמן הולך ואוזל וארגון הטרור מתחמש מחדש ברקטות ומפר את הפסקת האש. לדבריהם, ישראל נערכת לאפשרות של סבב שיכלול כמה ימי לחימה עצימה בלבנון

יוני בן מנחם | 31 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

הקבינט המצומצם דן אמש בהתחמשות חיזבאללה; ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי אמש התכנס הקבינט הביטחוני המצומצם לדיון מיוחד שעסק במצב בלבנון ובמגמת ההתחמשות המתמשכת של חיזבאללה, הנתפסת בירושלים כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

לטענת גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, הזמן הולך ואוזל. חיזבאללה מתחמש מחדש ברקטות ומפר את הפסקת האש. לדבריהם, ישראל נערכת לאפשרות של סבב יזום של כמה ימי לחימה עצימה בלבנון.

במקביל, צה"ל ממשיך בתקיפות מדויקות בלבנון נגד יעדים של הארגון, במטרה לאכוף את ההבנות הקיימות. בוושינגטון מגבירים את הלחץ על נשיא לבנון וממשלתו לפעול ליישום ההחלטה הבין-לאומית המחייבת את פירוק חיזבאללה מנשקו.

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ״ץ | צילום: מעיין טואף/לע"מ

