עמירם קופר ז"ל וסהר ברוך ז"ל הם החללים שהושבו היום לישראל

משרד ראש הממשלה הודיע הערב כי השניים זוהו לאחר השלמת ההליך על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית.

בהודעה צוין כי "הממשלה וכלל מערך השבויים והנעדרים של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".