השניים זוהו במכון לרפואה משפטית. ברוך ז"ל נרצח במהלך ניסיון לחלצו מהשבי, קופר ז"ל, ממקימי ניר עוז, הוא החטוף האחרון מהקיבוץ
צוות מגזין אפוק | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
עמירם קופר ז"ל וסהר ברוך ז"ל הם החללים שהושבו היום לישראל
משרד ראש הממשלה הודיע הערב כי השניים זוהו לאחר השלמת ההליך על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית.
בהודעה צוין כי "הממשלה וכלל מערך השבויים והנעדרים של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".
סהר ברוך ז"ל, בן 25 מקיבוץ בארי, שהה ב-7 באוקטובר יחד עם אחיו עידן בבית אמו. בעת פשיטת מחבלים על הבית עידן נרצח וסהר נחטף לעזה. בחודש דצמבר 2023 הודיע קיבוץ בארי על הירצחו בשבי. דובר צה"ל אישר בינואר 2024 כי הוא נרצח במהלך ניסיון של צה"ל לחלצו.
