כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שב"כ וצה"ל חשפו את מבנה התשתית ושמות מחבלי חמאס. "פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה", נמסר

אורן שלום | 21 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

חמאס מקדם פיגועי טרור מאדמת טורקיה; עשרות פיגועים סוכלו בשנה האחרונה

שב"כ וצה"ל חשפו היום כי במהלך השנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו על ידי פעילי חמאס הפועלים מטורקיה. נוסף על כך, נחשף מבנה תשתית הטרור שהפעילו.

בהודעת גופי הביטחון נמסר כי מרחב הגדה בחמאס אחראי לקידום ולהכוונת פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון. לאורך השנים, וביתר שאת בשנה האחרונה, פועלים אנשי המרחב מאדמת טורקיה לקידום פעילות טרור ענפה בשטחי יו"ש ובישראל.

פעילות זו כוללת גיוס פעילים לביצוע פיגועים, העברת אמצעי לחימה וכספים, ותמיכה בתשתיות טרור בשטח.

איסטנבול, בירת טורקיה, 14 במאי 2023

איסטנבול, בירת טורקיה, 14 במאי 2023 | צילום: Jeff J Mitchell/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סמ"ר ליאב כבביה ז"ל וסמ"ר נוה חבשוש ז"ל
צה"ל פרסם את שמם של שני לוחמי שריון נוספים שנהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמ"ר ליאב כבביה ז"ל וסמ"ר נוה חבשוש ז"ל נהרגו באירוע בו נהרגו מג"ד 52 סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל וסמ"ר יואב קליין ז"ל. שמותיהם הותרו כעת לפרסום

רס"ל ניר בן ארי ז"ל וסמ"ר יואב קליין ז"ל
הותר לפרסום שמם של שני לוחמים שנהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמ"ר יואב קליין ז"ל ורס"ל ניר בן ארי ז"ל נהרגו בשתי תקריות שונות בלבנון

עשן מיתמר מעל מטרה שהותקפה בידי חיל האוויר בנבטיה בדרום לבנון, 20 ביוני 2026
בעקבות ירי של חיזבאללה, צה"ל תקף בלבנון

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה ירה עשרות פעמים לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון

כווית סיטי, 8 במאי 2024
כווית מחפשת חלופות למצר הורמוז לצורך ייצוא הנפט | פרשנות

יוני בן מנחם

המלחמה והאיומים על נתיבי השייט דוחפים את מדינות המפרץ לבחון מחדש את אסטרטגיית ייצוא הנפט שלהן

סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל
ארבעה לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בהם מג"ד גדוד 52

צוות מגזין אפוק

צה"ל הודיע כי סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, מקיבוץ בית השיטה, נהרג לאחר שהטנק בו שהה עם שאר הלוחמים נפגע. שמם של שלושה לוחמים נוספים טרם הותר לפרסום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 11 בספטמבר 2024
נדחו השיחות בין איראן לארה"ב בשווייץ; באיראן דווח כי הסיבה היא תקיפות צה"ל בלבנון

דורון פסקין

סגן נשיא ארה"ב היה אמור להמריא לשוויץ, אך נכון לרגע זה הנסיעה בוטלה. טהראן פרסמה הודעה חריפה בה הבהירה כי אם תהיה "סטייה או הפרה מצד הצד האמריקני", היא תנקוט "צעד נגדי בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש"

שתפו: