שב"כ וצה"ל חשפו את מבנה התשתית ושמות מחבלי חמאס. "פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה", נמסר
חמאס מקדם פיגועי טרור מאדמת טורקיה; עשרות פיגועים סוכלו בשנה האחרונה
שב"כ וצה"ל חשפו היום כי במהלך השנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו על ידי פעילי חמאס הפועלים מטורקיה. נוסף על כך, נחשף מבנה תשתית הטרור שהפעילו.
בהודעת גופי הביטחון נמסר כי מרחב הגדה בחמאס אחראי לקידום ולהכוונת פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון. לאורך השנים, וביתר שאת בשנה האחרונה, פועלים אנשי המרחב מאדמת טורקיה לקידום פעילות טרור ענפה בשטחי יו"ש ובישראל.
פעילות זו כוללת גיוס פעילים לביצוע פיגועים, העברת אמצעי לחימה וכספים, ותמיכה בתשתיות טרור בשטח.
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