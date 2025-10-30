כניסה
הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

אורן שלום | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ארונותיהם של שני חטופים חללים הועברו לישראל

משרד ראש הממשלה עדכן כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונותיהם של שני חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.

משם יועברו הארונות לישראל, שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחותיהם.

בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".

רכבי הצלב האדום מעבירים גופות חטופים, 12 במאי 2025

רכבי הצלב האדום מעבירים גופות חטופים, 12 במאי 2025 | צילום: EYAD BABA/AFP via Getty Images

כוחות ההצלה ליד הבניין ממנו נפל הנער
עשרות פצועים נזקקו לטיפול רפואי בעצרת הענק בירושלים; נקבע מותו של נער שנפל מגובה רב באתר בנייה סמוך

צוות מגזין אפוק

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות מותו של הנער

מנהיג מפלגת החירות (PVV), חירט וילדרס (ימין), ומנהיג מפלגת המרכז הליברלית D-66, רוב יטן (שמאל)
תוצאות הבחירות לפרלמנט ההולנדי: אכזבה למפלגה של וילדרס; מסתמן יתרון דחוק למפלגת המרכז

דורון פסקין

לאחר שבפרלמנט היוצא החזיקה מפלגתו של וילדרס ב-37 מושבים, לפי ספירת מרבית הקולות – כעת היא זכתה ב-26 מושבים בלבד, תוצאה זהה לזו של מפלגת D-66 שקיבלה כמה אלפי קולות יותר ועשויה להיות זו שתנסה להרכיב את הקואליציה הבאה

נשיא לבנון, ג'וזף עון
נשיא לבנון קרא לצבא "להתעמת עם פלישות צה"ל"

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הלבנונית, עון נתן את ההנחיה במהלך פגישה עם מפקד הצבא, גנרל רודולף הייכל, לאחר שעודכן בפרטים אודות פשיטה ישראלית שאירעה אמש בעיירה בלידא בדרום לבנון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סין, שי ג'ין-פינג, לקראת פגישתם, 30 באוקטובר 2025, דרום קוריאה
פסגת טראמפ-שי: ארה"ב תקל מכסים, סין תשהה מגבלות על יצוא מתכות נדירות 

דורון פסקין

נשיא ארה"ב ונשיא סין קיימו לפנות בוקר פסגה ראשונה מאז כניסתו של טראמפ לקדנציה שנייה בבית הלבן, וסיכמו להקפיא למשך שנה צעדים חדשים להגבלת סחר בין המדינות. טראמפ אמר לאחר הפגישה: "כל מערכת היחסים הזו חשובה מאוד, ואני חושב שהיא השתפרה מאוד"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בסיור במפעל המייצר טילים בליסטיים
בישראל עוקבים אחר ניסיונות איראן לשקם את פרויקט הטילים הבליסטיים שלה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי על רקע היכולת המוגבלת לשקם את מתקני הגרעין, מתמקדת טהראן בפרויקט הטילים – מהלך שניתן לביצוע מהיר בהרבה ומהווה איום על ישראל. בירושלים טוענים כי ישראל העבירה לאחרונה מסרים לסין בבקשה שלא לסייע לאיראן בשיקום הפרויקט, אך בבייג'ינג התעלמו

חרדים מפגינים בירושלים נגד הגיוס, 7 באוגוסט 2025
לקראת עצרת הענק בירושלים: תחנת רכבת יצחק נבון תיסגר; חסימות בכביש 1

אורן שלום

כותרות העיתונים החרדיים קראו הבוקר להגיע היום ל"עצרת זעקת התורה": "המעמד ההיסטורי כנגד רדיפת לומדי התורה ייערך היום בירושלים". משטרת ישראל הודיעה על הנחיות בעקבות חסימות צפויות

