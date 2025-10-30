לפי סוכנות הידיעות הלבנונית, עון נתן את ההנחיה במהלך פגישה עם מפקד הצבא, גנרל רודולף הייכל, לאחר שעודכן בפרטים אודות פשיטה ישראלית שאירעה אמש בעיירה בלידא בדרום לבנון
דורון פסקין | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא לבנון קרא לצבא "להתעמת עם פלישות צה"ל"
נשיא לבנון, ג'וזף עון, הנחה הבוקר את צבא לבנון "להתעמת עם כל פלישה ישראלית לשטחים הדרומיים המשוחררים, במטרה להגן על אדמת לבנון ועל ביטחון אזרחיה", כך דווח בסוכנות הידיעות הרשמית של לבנון.
לפי סוכנות הידיעות, ההנחיה ניתנה במהלך פגישה בארמון בעבדא בין עון לבין מפקד הצבא, גנרל רודולף הייכל, אשר עדכן את הנשיא בפרטי הפשיטה הישראלית שאירעה אמש בעיירה בלידא בדרום לבנון, שבה נהרג עובד העירייה איברהים סלאמה, "בעת שמילא את תפקידו המקצועי".
עון אמר כי "ההתקפה הזו, שהיא חלק מסדרה של פעולות תוקפניות מצד ישראל, התרחשה זמן קצר לאחר פגישת ועדת המעקב על הסכם הפסקת האש, ועדה שאמורה לא רק לתעד את ההפרות, אלא לפעול להפסקתן באמצעות לחץ על ישראל, כדי שתכבד את תנאי ההסכם מנובמבר האחרון ותחדל מהפרות הריבונות הלבנונית".
