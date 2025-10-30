נשיא לבנון קרא לצבא "להתעמת עם פלישות צה"ל"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הנחה הבוקר את צבא לבנון "להתעמת עם כל פלישה ישראלית לשטחים הדרומיים המשוחררים, במטרה להגן על אדמת לבנון ועל ביטחון אזרחיה", כך דווח בסוכנות הידיעות הרשמית של לבנון.

לפי סוכנות הידיעות, ההנחיה ניתנה במהלך פגישה בארמון בעבדא בין עון לבין מפקד הצבא, גנרל רודולף הייכל, אשר עדכן את הנשיא בפרטי הפשיטה הישראלית שאירעה אמש בעיירה בלידא בדרום לבנון, שבה נהרג עובד העירייה איברהים סלאמה, "בעת שמילא את תפקידו המקצועי".