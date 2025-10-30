בישראל עוקבים אחר ניסיונות איראן לשקם את פרויקט הטילים הבליסטיים שלה

בישראל קיימת דריכות מאפשרות של התחדשות פרויקט הטילים הבליסטיים של איראן. רשת CNN דיווחה אתמול, בהסתמך על מקורות מודיעיניים במערב ובאירופה, כי בשבועות האחרונים הגבירו האיראנים את מאמציהם לשקם את הפרויקט באמצעות ייבוא נרחב של נתרן פרכלורט מסין – חומר בסיסי לייצור דלק מוצק לטילים.

לפי הדיווח, כ-2,000 טון נתרן פרכלורט הגיעו לנמל בנדר עבאס מאז ה־29 בספטמבר – יומיים בלבד לאחר הפעלת מנגנון ה"סנאפ-בק" להשבת סנקציות האו"ם על איראן בעקבות הפרת הסכם הגרעין מ-2015.