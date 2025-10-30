גורמים בכירים בישראל אומרים כי על רקע היכולת המוגבלת לשקם את מתקני הגרעין, מתמקדת טהראן בפרויקט הטילים – מהלך שניתן לביצוע מהיר בהרבה ומהווה איום על ישראל. בירושלים טוענים כי ישראל העבירה לאחרונה מסרים לסין בבקשה שלא לסייע לאיראן בשיקום הפרויקט, אך בבייג'ינג התעלמו
יוני בן מנחם | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בישראל עוקבים אחר ניסיונות איראן לשקם את פרויקט הטילים הבליסטיים שלה
בישראל קיימת דריכות מאפשרות של התחדשות פרויקט הטילים הבליסטיים של איראן. רשת CNN דיווחה אתמול, בהסתמך על מקורות מודיעיניים במערב ובאירופה, כי בשבועות האחרונים הגבירו האיראנים את מאמציהם לשקם את הפרויקט באמצעות ייבוא נרחב של נתרן פרכלורט מסין – חומר בסיסי לייצור דלק מוצק לטילים.
לפי הדיווח, כ-2,000 טון נתרן פרכלורט הגיעו לנמל בנדר עבאס מאז ה־29 בספטמבר – יומיים בלבד לאחר הפעלת מנגנון ה"סנאפ-בק" להשבת סנקציות האו"ם על איראן בעקבות הפרת הסכם הגרעין מ-2015.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי כמות זו מספיקה לייצור כ-500 טילים בליסטיים בעלי דלק מוצק. לדבריהם, שיקום יכולת הטילים הבליסטיים הוא יעד מרכזי עבור איראן, במיוחד לאור האפשרות לחידוש הלחימה, שכן מדובר באחד מכלי ההרתעה העיקריים של איראן. טילים מונעי דלק מוצק ניתנים לשיגור מהיר בהרבה מטילים מונעי דלק נוזלי, המחייבים תדלוק מיידי לפני השיגור – תהליך שעלול לחשוף את המשגר להשמדה, כפי שאירע במלחמת 12 הימים עם ישראל.
