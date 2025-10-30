לקראת עצרת הענק בירושלים: תחנת רכבת יצחק נבון תיסגר; חסימות בכביש 1

לקראת עצרת הענק הצפויה היום בירושלים, שכונתה בציבור החרדי "עצרת זעקת התורה", על רקע נושא גיוס החרדים ומחאות על מעצר עריקים חרדים, הודיעה רכבת ישראל כי תחנת ירושלים יצחק נבון תיסגר החל משעה 12:30. בהודעת הרכבת צוין כי כלל קווי הרכבת והתחנות מלבד תחנה זו תופעלנה כסדרן.

במקביל, משטרת ישראל הודיעה כי השלימה את היערכותה "לקראת העצרת הצפויה להתקיים החל משעות הצהריים בכניסה לעיר ירושלים ומבואותיה, כשבמהלכה יפעלו כאלפיים שוטרים, מתנדבים ולוחמי מג"ב, במספר מעגלי היערכות לשמירת הביטחון, הסדר הציבורי ושלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר".