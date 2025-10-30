כניסה
כותרות העיתונים החרדיים קראו הבוקר להגיע היום ל"עצרת זעקת התורה": "המעמד ההיסטורי כנגד רדיפת לומדי התורה ייערך היום בירושלים". משטרת ישראל הודיעה על הנחיות בעקבות חסימות צפויות

אורן שלום | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

לקראת עצרת הענק בירושלים: תחנת רכבת יצחק נבון תיסגר; חסימות בכביש 1

לקראת עצרת הענק הצפויה היום בירושלים, שכונתה בציבור החרדי "עצרת זעקת התורה", על רקע נושא גיוס החרדים ומחאות על מעצר עריקים חרדים, הודיעה רכבת ישראל כי תחנת ירושלים יצחק נבון תיסגר החל משעה 12:30. בהודעת הרכבת צוין כי כלל קווי הרכבת והתחנות מלבד תחנה זו תופעלנה כסדרן.

במקביל, משטרת ישראל הודיעה כי השלימה את היערכותה "לקראת העצרת הצפויה להתקיים החל משעות הצהריים בכניסה לעיר ירושלים ומבואותיה, כשבמהלכה יפעלו כאלפיים שוטרים, מתנדבים ולוחמי מג"ב, במספר מעגלי היערכות לשמירת הביטחון, הסדר הציבורי ושלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר".

המשטרה צפויה למקד פעילות לפיקוח והכוונת התנועה באזור העצרת, בהיקפה ובצירים המובילים לעיר, בדגש לכביש 1.

חרדים מפגינים בירושלים נגד הגיוס, 7 באוגוסט 2025

חרדים מפגינים בירושלים נגד הגיוס, 7 באוגוסט 2025 | צילום: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025
טראמפ: "בשל תוכניות הניסוי של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה להתחיל לערוך ניסויים בנשק הגרעיני שלנו"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב את הדברים הלילה בפוסט שפרסם ב-Truth Social. "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת"

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
ביקורת בעיתונות המצרית נגד חמאס: "הגיע הזמן לוותר על הנשק"

דורון פסקין

מאמרים שפורסמו בכלי תקשורת במצרים מאז הוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה השמיעו ביקורת גלויה כלפי חמאס וקראו לו לנצל את הסיטואציה שנוצרה ולוותר על המאבק המזוין. "לחמאס ניתנה כעת הזדמנות פז להמיר את ההתנגדות המזוינת במאבק פוליטי"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: לא תהיה מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, "האווירה חיובית"

דורון פסקין

נביה ברי אמר את הדברים לעיתונאים בלבנון. אתמול נפגשו ברי והנשיא עון עם השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס. בלבנון דוווח שאורטגוס הבהירה בפגישה כי נוצרה הזדמנות לקידום השלום שלבנון "אינה יכולה להרשות לעצמה לפספס"

מליאת הכנסת היום
אושר בהצבעה בטרומית: פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

אורן שלום

ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים נפרדים – יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות. בדברי ההסבר להצעת החוק נטען כי מבנה התפקיד הנוכחי יוצר "ניגוד עניינים מובנה"

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי
חקירה פלילית נפתחה בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן

אורן שלום

היועמ"שית הודיעה כי החליטה לפתוח בחקירה בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה. בעקבות החקירה, הוחלט על יציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לחופשה

תומכי חיזבאללה בדיר קאנון א-נהר שבדרום לבנון, 27 בספטמבר 2025
שוב במוקד: ישראל חזרה לחסל בכירים בחיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי לאחר חודשים בהם חוסלו בעיקר פעילי שטח בדרגים נמוכים יותר, מסתמן שינוי במגמה וחזרה לסיכול בכירים בארגון הטרור. זאת לאחר חיסולם בימים האחרונים של שני אנשי חיזבאללה הנחשבים לדרג בכיר בארגון

