טראמפ: "בשל תוכניות הניסוי של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה להתחיל לערוך ניסויים בנשק הגרעיני שלנו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה ב-Truth Social: "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת. הדבר הושג, כולל עדכון מלא ושיפוץ של כלי הנשק הקיימים, במהלך הקדנציה הראשונה שלי בתפקיד.

"בשל כוח ההרס העצום, שנאתי לעשות זאת, אך לא הייתה לי ברירה! רוסיה נמצאת במקום השני, וסין במקום השלישי בפער גדול – אך תשתווה תוך חמש שנים".