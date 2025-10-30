כניסה
נשיא ארה"ב כתב את הדברים הלילה בפוסט שפרסם ב-Truth Social. "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת"

אורן שלום | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "בשל תוכניות הניסוי של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה להתחיל לערוך ניסויים בנשק הגרעיני שלנו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה ב-Truth Social: "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת. הדבר הושג, כולל עדכון מלא ושיפוץ של כלי הנשק הקיימים, במהלך הקדנציה הראשונה שלי בתפקיד.

"בשל כוח ההרס העצום, שנאתי לעשות זאת, אך לא הייתה לי ברירה! רוסיה נמצאת במקום השני, וסין במקום השלישי בפער גדול – אך תשתווה תוך חמש שנים".

טראמפ הצהיר: "בשל תוכניות הניסוי של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה להתחיל לערוך ניסויים בנשק הגרעיני שלנו על בסיס שוויוני. התהליך הזה יתחיל באופן מיידי".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
ביקורת בעיתונות המצרית נגד חמאס: "הגיע הזמן לוותר על הנשק"

דורון פסקין

מאמרים שפורסמו בכלי תקשורת במצרים מאז הוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה השמיעו ביקורת גלויה כלפי חמאס וקראו לו לנצל את הסיטואציה שנוצרה ולוותר על המאבק המזוין. "לחמאס ניתנה כעת הזדמנות פז להמיר את ההתנגדות המזוינת במאבק פוליטי"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: לא תהיה מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, "האווירה חיובית"

דורון פסקין

נביה ברי אמר את הדברים לעיתונאים בלבנון. אתמול נפגשו ברי והנשיא עון עם השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס. בלבנון דוווח שאורטגוס הבהירה בפגישה כי נוצרה הזדמנות לקידום השלום שלבנון "אינה יכולה להרשות לעצמה לפספס"

מליאת הכנסת היום
אושר בהצבעה בטרומית: פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

אורן שלום

ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים נפרדים – יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות. בדברי ההסבר להצעת החוק נטען כי מבנה התפקיד הנוכחי יוצר "ניגוד עניינים מובנה"

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי
חקירה פלילית נפתחה בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן

אורן שלום

היועמ"שית הודיעה כי החליטה לפתוח בחקירה בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה. בעקבות החקירה, הוחלט על יציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לחופשה

תומכי חיזבאללה בדיר קאנון א-נהר שבדרום לבנון, 27 בספטמבר 2025
שוב במוקד: ישראל חזרה לחסל בכירים בחיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי לאחר חודשים בהם חוסלו בעיקר פעילי שטח בדרגים נמוכים יותר, מסתמן שינוי במגמה וחזרה לסיכול בכירים בארגון הטרור. זאת לאחר חיסולם בימים האחרונים של שני אנשי חיזבאללה הנחשבים לדרג בכיר בארגון

פריסת טנקים לאורך גדר הגבול, 10 באוקטובר 2025
צה"ל הודיע על חזרה להפסקת אש ברצועת עזה

אורן שלום

שר הביטחון: "אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת חמאס, לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות"

