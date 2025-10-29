מאמרים שפורסמו בכלי תקשורת במצרים מאז הוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה השמיעו ביקורת גלויה כלפי חמאס וקראו לו לנצל את הסיטואציה שנוצרה ולוותר על המאבק המזוין. "לחמאס ניתנה כעת הזדמנות פז להמיר את ההתנגדות המזוינת במאבק פוליטי"
דורון פסקין | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
ביקורת בעיתונות המצרית נגד חמאס: "הגיע הזמן לוותר על הנשק"
מאז ההכרזה על יישום השלב הראשון בתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה והשגת הפסקת אש, הושמעה בעיתונות המצרית ביקורת נוקבת כלפי חמאס.
סקירה שפורסמה על ידי מכון ממר"י מציגה שורה של מאמרים חריפים נגד חמאס. הכותבים קראו לארגון הטרור לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, לוותר על הנשק, להפסיק את המאבק המזוין ולהפוך לגוף פוליטי לגיטימי.
הביקורת גברה על רקע התבטאויות של בכירי חמאס על התנגדות ארגון הטרור להתפרק מנשקו ועל רקע דיווחים על הוצאות להורג של עשרות תושבי הרצועה בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. לפי הסקירה, מאמרים רבים בעיתונות המצרית טענו כי המשך האחזקה בנשק והפעלת האלימות מאיימים על היציבות האזורית, פוגעים באינטרס הפלסטיני ומסכנים את מאמצי השיקום והמסלול המדיני לקראת הקמת מדינה פלסטינית.
