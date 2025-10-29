ביקורת בעיתונות המצרית נגד חמאס: "הגיע הזמן לוותר על הנשק"

מאז ההכרזה על יישום השלב הראשון בתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה והשגת הפסקת אש, הושמעה בעיתונות המצרית ביקורת נוקבת כלפי חמאס.

סקירה שפורסמה על ידי מכון ממר"י מציגה שורה של מאמרים חריפים נגד חמאס. הכותבים קראו לארגון הטרור לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, לוותר על הנשק, להפסיק את המאבק המזוין ולהפוך לגוף פוליטי לגיטימי.