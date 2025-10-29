כניסה
נביה ברי אמר את הדברים לעיתונאים בלבנון. אתמול נפגשו ברי והנשיא עון עם השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס. בלבנון דוווח שאורטגוס הבהירה בפגישה כי נוצרה הזדמנות לקידום השלום שלבנון "אינה יכולה להרשות לעצמה לפספס"

דורון פסקין | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

יו"ר הפרלמנט הלבנוני: לא תהיה מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, "האווירה חיובית"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, אמר היום לעיתונאים בלבנון כי בשלב זה לא נשקפת סכנה למלחמה נוספת בין ישראל לחיזבאללה. דבריו צוטטו על ידי עיתון אל-ג'ומהוריה הלבנוני.

כאשר נשאל ברי האם הוא חושש מאפשרות שישראל תפתח במלחמה רחבת היקף נגד לבנון, השיב: "לא תהיה מלחמה. האווירה חיובית, ואני רגוע בשלב זה".

עמדה דומה באשר לסבירות הנמוכה למלחמה חדשה הושמעה אתמול בביירות גם על ידי מזכ"ל הליגה הערבית, אחמד אבו אלע'יט, בתום פגישתו עם נשיא לבנון, גוז'ף עון.

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

