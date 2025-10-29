יו"ר הפרלמנט הלבנוני: לא תהיה מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, "האווירה חיובית"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, אמר היום לעיתונאים בלבנון כי בשלב זה לא נשקפת סכנה למלחמה נוספת בין ישראל לחיזבאללה. דבריו צוטטו על ידי עיתון אל-ג'ומהוריה הלבנוני.

כאשר נשאל ברי האם הוא חושש מאפשרות שישראל תפתח במלחמה רחבת היקף נגד לבנון, השיב: "לא תהיה מלחמה. האווירה חיובית, ואני רגוע בשלב זה".