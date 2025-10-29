כניסה
ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים נפרדים – יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות. בדברי ההסבר להצעת החוק נטען כי מבנה התפקיד הנוכחי יוצר "ניגוד עניינים מובנה"

אורן שלום | 29 באוקטובר 2025

אושר בהצבעה בטרומית: פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה שהובילו חברי הכנסת שמחה רוטמן, אוהד טל ומיכל וולדיגר. 59 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 44 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה.

מדוברות הכנסת נמסר כי "ההצעה מבקשת להסדיר מחדש את מבנה הייעוץ המשפטי והתביעה בישראל באמצעות פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים נפרדים – יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות. כמו כן מוצעים דרכי המינוי, תנאי הכשירות, משך הכהונה והסמכויות של כל אחד מבעלי התפקידים, תוך הבטחת עצמאותם המקצועית מחד ופיקוח מנהלי נאות מאידך".

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "הצורך בהפרדה זו נובע מניגודי עניינים מוסדיים ומובנים בין התפקידים האמורים. היועץ המשפטי לממשלה, מעצם תפקידו, אמור לייעץ לממשלה ולסייע לה להגשים את מדיניותה במסגרת החוק. תפקיד זה מחייב עבודה צמודה עם שרי הממשלה ויצירת יחסי אמון עימם.

מליאת הכנסת היום

מליאת הכנסת היום | צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

