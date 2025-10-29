כניסה
היועמ"שית הודיעה כי החליטה לפתוח בחקירה בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה. בעקבות החקירה, הוחלט על יציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לחופשה

אורן שלום | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חקירה פלילית נפתחה בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן

דובר צה"ל הודיע היום כי נפתחה חקירה פלילית בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן בו מוצגת כביכול התעללות בעציר פלסטיני במתקן.

בהודעת צה"ל נמסר כי נבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית ו"בשלב זה אישר הרמטכ"ל את בקשתה של הפצ"רית לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא".

בהודעה שפרסמה היועמ"שית גלי בהרב מיארה, נמסר כי "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, להורות על פתיחה בחקירה פלילית הנוגעת לפרסום הסרטון מפרשת שדה תימן.

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי | צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

