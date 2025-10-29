שוב במוקד: ישראל חזרה לחסל בכירים בחיזבאללה

על רקע הפרת הפסקת האש ונפילתו של לוחם במילואים בעקבות ירי מחבלים ברפיח, גורמים בכירים בישראל טוענים כי בשלב זה נראה כי מדובר במשבר זמני. טראמפ הלילה: "חמאס הוא רק חלק קטן מהעסקה במזרח התיכון. אם הוא לא יתנהג כראוי, הוא יחוסל"