גורמים בכירים בישראל אומרים כי לאחר חודשים בהם חוסלו בעיקר פעילי שטח בדרגים נמוכים יותר, מסתמן שינוי במגמה וחזרה לסיכול בכירים בארגון הטרור. זאת לאחר חיסולם בימים האחרונים של שני אנשי חיזבאללה הנחשבים לדרג בכיר בארגון
יוני בן מנחם | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
שוב במוקד: ישראל חזרה לחסל בכירים בחיזבאללה
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי לאחר חודשים שבהם ישראל התמקדה בחיסולים ממוקדים של פעילי שטח של חיזבאללה, היא חזרה לחסל דמויות בדרג הבכיר של ארגון הטרור.
ביום שישי האחרון חוסל עבאס חסן קרקי, מפקד הלוגיסטיקה במטה החזית הדרומית של חיזבאללה; הארגון כינה אותו לאחר החיסול "המפקד השאהיד".
ביום ראשון חוסל בעיירה נבי שית בבקאע המזרחי עלי מוסאווי. דובר צה"ל מסר כי מוסאווי שימש כסוחר נשק ומבריח אמצעי לחימה עבור חיזבאללה, היה מעורב ברכישת נשק ובהעברתו מסוריה ללבנון ושימש כתומך מרכזי בעבודות שיקום וחימוש של הארגון.
