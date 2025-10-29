שר הביטחון: "אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת מחמאס, לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות"
צה"ל הודיע על חזרה להפסקת אש ברצועת עזה
דובר צה"ל הודיע כי "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים, צה"ל החל באכיפה מחודשת של ההסכם לאחר הפרתו על ידי ארגון הטרור חמאס".
בהודעה צוין כי "במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה".
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר בהודעה שפרסם לאחר ההכרזה על חזרה להפסקת אש: "עשרות מפקדי חמאס סוכלו בפעילות עוצמתית של צה"ל מאז אתמול בתגובה לתקיפת חיילי צה"ל וההפרה הבוטה של ההסכם להשבת החללים החטופים, נוסף לתקיפת עשרות מטרות תשתית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו