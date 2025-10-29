כניסה
שר הביטחון: "אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת מחמאס, לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות"

אורן שלום | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל הודיע על חזרה להפסקת אש ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע כי "בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים, צה"ל החל באכיפה מחודשת של ההסכם לאחר הפרתו על ידי ארגון הטרור חמאס".

בהודעה צוין כי "במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. צה"ל ימשיך לאכוף את ההסכם ויגיב בעוצמה לכל הפרה".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר בהודעה שפרסם לאחר ההכרזה על חזרה להפסקת אש: "עשרות מפקדי חמאס סוכלו בפעילות עוצמתית של צה"ל מאז אתמול בתגובה לתקיפת חיילי צה"ל וההפרה הבוטה של ההסכם להשבת החללים החטופים, נוסף לתקיפת עשרות מטרות תשתית.

פריסת טנקים לאורך גדר הגבול, 10 באוקטובר 2025

פריסת טנקים לאורך גדר הגבול, 10 באוקטובר 2025 | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

