זלנסקי על הלחימה בעיר פוקרובסק: "הכוח הרוסי באזור הוא פי שמונה משלנו"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, תיאר אתמול את המצב בחזית המזרחית במלחמה מול רוסיה, תוך התמקדות בקרב הבלימה שמנהלים כוחותיו בעיר פוקרובסק – מוקד אסטרטגי ומרכז לוגיסטי חשוב במחוז דונייצק.

במפגש עם עיתונאים אמר זלנסקי כי לכוחות הרוסים באזור ישנה עדיפות מספרית עצומה, אך הם מתקשים להשיג את יעדיהם וסופגים אבדות כבדות. לדבריו, רוסיה ריכזה בגזרת פוקרובסק כוחות רבים במטרה לכבוש את העיר – יעד שהיא מנסה להשיג כבר למעלה משנה.