נשיא אוקראינה התייחס ללחימה בחזית המזרחית ובעיר פוקרובסק – הנחשבת למוקד אסטרטגי חשוב במחוז דונייצק, ולריבוי המאמצים הרוסיים באזור, אך טען כי למרות הפערים, הרוסים אינם "משיגים את התוצאה המתוכננת"

דורון פסקין | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

זלנסקי על הלחימה בעיר פוקרובסק: "הכוח הרוסי באזור הוא פי שמונה משלנו"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, תיאר אתמול את המצב בחזית המזרחית במלחמה מול רוסיה, תוך התמקדות בקרב הבלימה שמנהלים כוחותיו בעיר פוקרובסק – מוקד אסטרטגי ומרכז לוגיסטי חשוב במחוז דונייצק.

במפגש עם עיתונאים אמר זלנסקי כי לכוחות הרוסים באזור ישנה עדיפות מספרית עצומה, אך הם מתקשים להשיג את יעדיהם וסופגים אבדות כבדות. לדבריו, רוסיה ריכזה בגזרת פוקרובסק כוחות רבים במטרה לכבוש את העיר – יעד שהיא מנסה להשיג כבר למעלה משנה.

"הם שלחו לפוקרובסק כוחות כאלה שאוקראינה לא יכולה להקצות לגזרה אחת – יחס של אחד לשמונה", אמר זלנסקי. "אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה כוחות 'רוסקיים' יש שם, אבל למרות זאת, "הם אינם משיגים את התוצאה המתוכננת".

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בפגישת "קואליציית הרצון" בנושא אוקראינה, 24 באוקטובר 2025, לונדון, אנגליה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בפגישת "קואליציית הרצון" בנושא אוקראינה, 24 באוקטובר 2025, לונדון, אנגליה | צילום: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

כתבות נוספות
פריסת טנקים לאורך גדר הגבול, 10 באוקטובר 2025
צה"ל הודיע על חזרה להפסקת אש ברצועת עזה

אורן שלום

שר הביטחון: "אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת מחמאס, לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן, 29 בספטמבר 2025
ישראל מנהלת מגעים מול ארה"ב על אופי התגובה הצפויה במקרה של הפרות נוספות מצד חמאס

יוני בן מנחם

על רקע הפרת הפסקת האש ונפילתו של לוחם במילואים בעקבות ירי מחבלים ברפיח, גורמים בכירים בישראל טוענים כי בשלב זה נראה כי מדובר במשבר זמני. טראמפ הלילה: "חמאס הוא רק חלק קטן מהעסקה במזרח התיכון. אם הוא לא יתנהג כראוי, הוא יחוסל"

רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל
לוחם מילואים נהרג בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

צוות מגזין אפוק

רס"ר במיל' אפי פלדבאום ז"ל, נהרג לאחר שמחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל ברפיח, למרות הפסקת האש

מחבלי חמאס קוברים את שרידי הגופה
ראש הממשלה הנחה את צה"ל לבצע תקיפות עוצמתיות ברצועה

אורן שלום

ההחלטה מגיעה על רקע דיווח על הפרה נוספת מצד חמאס ואי החזרת גופות החללים. צה"ל פרסם תיעוד של מחבלי חמאס מזייפים מציאת שרידי גופה. צפו בתיעוד

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
איראן נשארה ברשימה השחורה של מדינות המממנות טרור – הצעדים הכלכליים נגדה יוחמרו

דורון פסקין

ה-FATF, כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהפר את הסטנדרטים הבין-לאומיים - החלטה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות עבור טהראן

חות'ים מניפים את תמונתו של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י, במהלך הפגנה נגד ישראל וארה״ב, 4 ביולי 2025
דיווח סעודי: בכיר חות'י נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות"

דורון פסקין

בתימן דווח כי מאז ההודעה על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י מתבצע גל מעצרים נרחב בצנעא ובאזורים אחרים שבשליטת הארגון, בניסיון למצוא מרגלים

