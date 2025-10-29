נשיא אוקראינה התייחס ללחימה בחזית המזרחית ובעיר פוקרובסק – הנחשבת למוקד אסטרטגי חשוב במחוז דונייצק, ולריבוי המאמצים הרוסיים באזור, אך טען כי למרות הפערים, הרוסים אינם "משיגים את התוצאה המתוכננת"
דורון פסקין | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
זלנסקי על הלחימה בעיר פוקרובסק: "הכוח הרוסי באזור הוא פי שמונה משלנו"
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, תיאר אתמול את המצב בחזית המזרחית במלחמה מול רוסיה, תוך התמקדות בקרב הבלימה שמנהלים כוחותיו בעיר פוקרובסק – מוקד אסטרטגי ומרכז לוגיסטי חשוב במחוז דונייצק.
במפגש עם עיתונאים אמר זלנסקי כי לכוחות הרוסים באזור ישנה עדיפות מספרית עצומה, אך הם מתקשים להשיג את יעדיהם וסופגים אבדות כבדות. לדבריו, רוסיה ריכזה בגזרת פוקרובסק כוחות רבים במטרה לכבוש את העיר – יעד שהיא מנסה להשיג כבר למעלה משנה.
"הם שלחו לפוקרובסק כוחות כאלה שאוקראינה לא יכולה להקצות לגזרה אחת – יחס של אחד לשמונה", אמר זלנסקי. "אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה כוחות 'רוסקיים' יש שם, אבל למרות זאת, "הם אינם משיגים את התוצאה המתוכננת".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו