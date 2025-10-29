על רקע הפרת הפסקת האש ונפילתו של לוחם במילואים בעקבות ירי מחבלים ברפיח, גורמים בכירים בישראל טוענים כי בשלב זה נראה כי מדובר במשבר זמני וישראל צפויה לשוב בקרוב להפסקת אש. טראמפ הלילה: "חמאס הוא רק חלק קטן מהעסקה במזרח התיכון. אם הוא לא יתנהג כראוי, הוא יחוסל"
יוני בן מנחם | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ישראל מנהלת מגעים מול ארה"ב על אופי התגובה הצפויה במקרה של הפרות נוספות מצד חמאס
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה להפרות של חמאס את הפסקת האש במהלכן נהרג לוחם במילואים ברפיח. טראמפ אמר כי "אם חמאס לא יתנהג כראוי – הוא יחוסל. לישראל יש זכות להגיב". לדבריו, "חמאס הוא רק חלק קטן מהעסקה במזרח התיכון. אם הוא לא יתנהג כראוי, הוא יחוסל".
סגן נשיא ארה"ב, ג’יי די ואנס, אמר אמש כי הסכם הפסקת האש ברצועת עזה ממשיך לעמוד בעינו, על אף התקיפות הישראליות בעיר עזה וההאשמות ההדדיות בין ישראל לחמאס בדבר הפרתו.
ואנס ציין בפני כתבים כי "הפסקת האש מחזיקה מעמד. זה לא אומר שלא יהיו תקריות קטנות פה ושם [...] ידוע לנו ש[חמאס] או גורם אחר בתוך עזה תקף חייל [ישראלי]. אנו מצפים שישראל תגיב, אך אני סבור שהשלום שהכריז עליו הנשיא יעמוד בעינו למרות זאת".
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי בשלב זה לפחות נראה שמדובר במשבר זמני בלבד, ולישראל אין כל אינטרס להכשיל את הפסקת האש או את יישום תוכנית השלום. לדבריהם, ישראל מגלה "סבלנות אסטרטגית" במטרה להחזיר את כלל החללים הישראלים, לשמור על תיאום הדוק עם וושינגטון ולבסס את הישגי המלחמה – בהם פירוק חמאס מנשקו ומיטוט שלטונו ברצועה.
