לוחם מילואים נהרג בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

ראש ממשלת יפן ונשיא ארה"ב הכריזו בטוקיו על מסגרת אסטרטגית חדשה לחיזוק הברית בין המדינות, שתכלול בין היתר הסכם להבטחת אספקת מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. שני המנהיגים ציינו את הצורך ביצירת הרתעה מול צפון קוריאה וסין