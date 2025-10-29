כניסה
רס"ר במיל' אפי פלדבאום ז"ל, נהרג לאחר שמחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל ברפיח, למרות הפסקת האש

צוות מגזין אפוק | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

לוחם מילואים נהרג בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

צה"ל הודיע הבוקר כי רס"ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום, בן 37, מזית רענן, נהרג בלחימה בדרום הרצועה.

רס"ר פלדבאום ז"ל היה לוחם צמ"ה באוגדת עזה. הוא חלל צה"ל ה-921 שנהרג מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל.

אתמול, באזור השעה 15:45, למרות הפסקת האש, פתחו מחבלים באש לעבר מבנה ולעבר באגר של צה"ל ברפיח. בעקבות הירי נהרג רס"ר פלדבאום ז"ל.

רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל

רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל | צילום: דובר צה"ל

מחבלי חמאס קוברים את שרידי הגופה
ראש הממשלה הנחה את צה"ל לבצע תקיפות עוצמתיות ברצועה

אורן שלום

ההחלטה מגיעה על רקע דיווח על הפרה נוספת מצד חמאס ואי החזרת גופות החללים. צה"ל פרסם תיעוד של מחבלי חמאס מזייפים מציאת שרידי גופה. צפו בתיעוד

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
איראן נשארה ברשימה השחורה של מדינות המממנות טרור – הצעדים הכלכליים נגדה יוחמרו

דורון פסקין

ה-FATF, כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהפר את הסטנדרטים הבין-לאומיים - החלטה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות עבור טהראן

חות'ים מניפים את תמונתו של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י, במהלך הפגנה נגד ישראל וארה״ב, 4 ביולי 2025
דיווח סעודי: בכיר חות'י נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות"

דורון פסקין

בתימן דווח כי מאז ההודעה על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י מתבצע גל מעצרים נרחב בצנעא ובאזורים אחרים שבשליטת הארגון, בניסיון למצוא מרגלים

ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בטוקיו, 28 באוקטובר 2025
יפן וארה"ב סיכמו על פתיחת "עידן זהב" של שיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי

דורון פסקין

ראש ממשלת יפן ונשיא ארה"ב הכריזו בטוקיו על מסגרת אסטרטגית חדשה לחיזוק הברית בין המדינות, שתכלול בין היתר הסכם להבטחת אספקת מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. שני המנהיגים ציינו את הצורך ביצירת הרתעה מול צפון קוריאה וסין

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר
הארון שהועבר אמש לישראל כלל ממצאים של חטוף שחולץ לפני כשנתיים, ולא של חטוף חלל נוסף

אורן שלום

משרד ראש הממשלה הודיע כי הממצאים שייכים לחלל אופיר צרפתי ז"ל. סמוטריץ' קרא לכנס את הקבינט; בן גביר: "ראש הממשלה, מספיק להסס - תן את הפקודה"

רכבי הצלב האדום ברצועה, 16 באוקטובר 2025
ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

