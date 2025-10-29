רס"ר במיל' אפי פלדבאום ז"ל, נהרג לאחר שמחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל ברפיח, למרות הפסקת האש
צוות מגזין אפוק | 29 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
לוחם מילואים נהרג בהיתקלות עם מחבלים ברפיח
צה"ל הודיע הבוקר כי רס"ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום, בן 37, מזית רענן, נהרג בלחימה בדרום הרצועה.
רס"ר פלדבאום ז"ל היה לוחם צמ"ה באוגדת עזה. הוא חלל צה"ל ה-921 שנהרג מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל.
אתמול, באזור השעה 15:45, למרות הפסקת האש, פתחו מחבלים באש לעבר מבנה ולעבר באגר של צה"ל ברפיח. בעקבות הירי נהרג רס"ר פלדבאום ז"ל.
