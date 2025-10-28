כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ההחלטה מגיעה על רקע דיווח על הפרה נוספת מצד חמאס ואי החזרת גופות החללים. צה"ל פרסם תיעוד של מחבלי חמאס מזייפים מציאת שרידי גופה. צפו בתיעוד

אורן שלום | 28 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה הנחה את צה"ל לבצע תקיפות עוצמתיות ברצועה

לשכת ראש הממשלה עדכנה כי בתום ההתייעצויות הביטחוניות, ראש הממשלה נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה.

זאת לאחר שגורמים צבאיים אישרו כי חמאס ביצע הפרה נוספת של הפסקת האש ופתח בירי לעבר כוח צה"ל באזור רפיח. בשלב זה אין אישור על פרטים נוספים מהאירוע. עוד מסרו אותם גורמים כי צה"ל מגיב באש בעקבות התקרית.

נוסף על כך, הבוקר התברר, לאחר בדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, כי הארון שהועבר אתמול לישראל כלל ממצאים השייכים לחלל אופיר צרפתי ז"ל, שחולץ מהרצועה לפני כשנתיים, ולא כלל גופה של חלל חטוף נוסף. בידי חמאס עדיין נמצאים גופותיהם של 13 חללים חטופים.

מחבלי חמאס קוברים את שרידי הגופה

מחבלי חמאס קוברים את שרידי הגופה | מתוך סרטון דובר צה"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
איראן נשארה ברשימה השחורה של מדינות המממנות טרור – הצעדים הכלכליים נגדה יוחמרו

דורון פסקין

ה-FATF, כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהפר את הסטנדרטים הבין-לאומיים - החלטה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות עבור טהראן

חות'ים מניפים את תמונתו של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י, במהלך הפגנה נגד ישראל וארה״ב, 4 ביולי 2025
דיווח סעודי: בכיר חות'י נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות"

דורון פסקין

בתימן דווח כי מאז ההודעה על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י מתבצע גל מעצרים נרחב בצנעא ובאזורים אחרים שבשליטת הארגון, בניסיון למצוא מרגלים

ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בטוקיו, 28 באוקטובר 2025
יפן וארה"ב סיכמו על פתיחת "עידן זהב" של שיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי

דורון פסקין

ראש ממשלת יפן ונשיא ארה"ב הכריזו בטוקיו על מסגרת אסטרטגית חדשה לחיזוק הברית בין המדינות, שתכלול בין היתר הסכם להבטחת אספקת מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. שני המנהיגים ציינו את הצורך ביצירת הרתעה מול צפון קוריאה וסין

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר
הארון שהועבר אמש לישראל כלל ממצאים של חטוף שחולץ לפני כשנתיים, ולא של חטוף חלל נוסף

אורן שלום

משרד ראש הממשלה הודיע כי הממצאים שייכים לחלל אופיר צרפתי ז"ל. סמוטריץ' קרא לכנס את הקבינט; בן גביר: "ראש הממשלה, מספיק להסס - תן את הפקודה"

רכבי הצלב האדום ברצועה, 16 באוקטובר 2025
ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

אמג'ד א-שוא
בתקשורת הערבית נטען כי חמאס ופת"ח הסכימו על מועמד לראשות הוועדה לניהול עזה; בפת"ח הכחישו

דורון פסקין

המועמד, אמג'ד א-שוא, שמכהן כראש רשת הארגונים הלא ממשלתיים ברצועת עזה, אמר בריאיון לאל-חדת' כי יעמוד בראש הוועדה רק אם יושג קונצנזוס בנושא. עם זאת, אתמול טען דובר הפת"ח טען כי מי שיעמוד בראשות הוועדה חייב להיות שר בממשלה הפלסטינית

שתפו: