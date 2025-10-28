ראש הממשלה הנחה את צה"ל לבצע תקיפות עוצמתיות ברצועה

לשכת ראש הממשלה עדכנה כי בתום ההתייעצויות הביטחוניות, ראש הממשלה נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה.

זאת לאחר שגורמים צבאיים אישרו כי חמאס ביצע הפרה נוספת של הפסקת האש ופתח בירי לעבר כוח צה"ל באזור רפיח. בשלב זה אין אישור על פרטים נוספים מהאירוע. עוד מסרו אותם גורמים כי צה"ל מגיב באש בעקבות התקרית.