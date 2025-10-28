ההחלטה מגיעה על רקע דיווח על הפרה נוספת מצד חמאס ואי החזרת גופות החללים. צה"ל פרסם תיעוד של מחבלי חמאס מזייפים מציאת שרידי גופה. צפו בתיעוד
ראש הממשלה הנחה את צה"ל לבצע תקיפות עוצמתיות ברצועה
לשכת ראש הממשלה עדכנה כי בתום ההתייעצויות הביטחוניות, ראש הממשלה נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה.
זאת לאחר שגורמים צבאיים אישרו כי חמאס ביצע הפרה נוספת של הפסקת האש ופתח בירי לעבר כוח צה"ל באזור רפיח. בשלב זה אין אישור על פרטים נוספים מהאירוע. עוד מסרו אותם גורמים כי צה"ל מגיב באש בעקבות התקרית.
נוסף על כך, הבוקר התברר, לאחר בדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, כי הארון שהועבר אתמול לישראל כלל ממצאים השייכים לחלל אופיר צרפתי ז"ל, שחולץ מהרצועה לפני כשנתיים, ולא כלל גופה של חלל חטוף נוסף. בידי חמאס עדיין נמצאים גופותיהם של 13 חללים חטופים.
