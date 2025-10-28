איראן נשארה ברשימה השחורה של מדינות המממנות טרור – הצעדים הכלכליים נגדה יוחמרו

המועמד, אמג'ד א-שוא, שמכהן כראש רשת הארגונים הלא ממשלתיים ברצועת עזה, אמר בריאיון לאל-חדת' כי יעמוד בראש הוועדה רק אם יושג קונצנזוס בנושא. עם זאת, אתמול טען דובר הפת"ח טען כי מי שיעמוד בראשות הוועדה חייב להיות שר בממשלה הפלסטינית