ה-FATF, כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהפר את הסטנדרטים הבין-לאומיים – החלטה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות עבור טהראן
דורון פסקין | 28 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
איראן נשארה ברשימה השחורה של מדינות המממנות טרור – הצעדים הכלכליים נגדה יוחמרו
כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור (FATF), שמקום מושבו בפריז, עדכן ב-24 באוקטובר כי איראן נותרה בקטגוריית הסיכון הגבוה ביותר – הידועה גם כ"רשימה השחורה" של מדינות המממנות טרור.
ההחלטה התקבלה לאחר שכוח המשימה קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהלבין הון, ולוותה בקריאה לכל המדינות להפעיל כלפי איראן אמצעי נגד מלאים בהתאם לתקנה 19 של FATF.
FATF הוא גוף בין-לאומי משמעותי שהוקם בסוף שנות השמונים על ידי מדינות ה-G7. מטרתו היא להילחם במימון הטרור והלבנת ההון בעולם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו