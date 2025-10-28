כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ה-FATF, כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהפר את הסטנדרטים הבין-לאומיים – החלטה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות עבור טהראן

דורון פסקין | 28 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

איראן נשארה ברשימה השחורה של מדינות המממנות טרור – הצעדים הכלכליים נגדה יוחמרו

כוח המשימה הבין-ממשלתי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור (FATF), שמקום מושבו בפריז, עדכן ב-24 באוקטובר כי איראן נותרה בקטגוריית הסיכון הגבוה ביותר – הידועה גם כ"רשימה השחורה" של מדינות המממנות טרור.

ההחלטה התקבלה לאחר שכוח המשימה קבע כי איראן ממשיכה לממן טרור ולהלבין הון, ולוותה בקריאה לכל המדינות להפעיל כלפי איראן אמצעי נגד מלאים בהתאם לתקנה 19 של FATF.

FATF הוא גוף בין-לאומי משמעותי שהוקם בסוף שנות השמונים על ידי מדינות ה-G7. מטרתו היא להילחם במימון הטרור והלבנת ההון בעולם.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים | צילום: khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חות'ים מניפים את תמונתו של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י, במהלך הפגנה נגד ישראל וארה״ב, 4 ביולי 2025
דיווח סעודי: בכיר חות'י נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות"

דורון פסקין

בתימן דווח כי מאז ההודעה על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י מתבצע גל מעצרים נרחב בצנעא ובאזורים אחרים שבשליטת הארגון, בניסיון למצוא מרגלים

ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בטוקיו, 28 באוקטובר 2025
יפן וארה"ב סיכמו על פתיחת "עידן זהב" של שיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי

דורון פסקין

ראש ממשלת יפן ונשיא ארה"ב הכריזו בטוקיו על מסגרת אסטרטגית חדשה לחיזוק הברית בין המדינות, שתכלול בין היתר הסכם להבטחת אספקת מינרלים קריטיים, המשמשים בתעשיות שבבים, סוללות ורכיבים צבאיים. שני המנהיגים ציינו את הצורך ביצירת הרתעה מול צפון קוריאה וסין

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר
הארון שהועבר אמש לישראל כלל ממצאים של חטוף שחולץ לפני כשנתיים, ולא של חטוף חלל נוסף

אורן שלום

משרד ראש הממשלה הודיע כי הממצאים שייכים לחלל אופיר צרפתי ז"ל. סמוטריץ' קרא לכנס את הקבינט; בן גביר: "ראש הממשלה, מספיק להסס - תן את הפקודה"

רכבי הצלב האדום ברצועה, 16 באוקטובר 2025
ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

אמג'ד א-שוא
בתקשורת הערבית נטען כי חמאס ופת"ח הסכימו על מועמד לראשות הוועדה לניהול עזה; בפת"ח הכחישו

דורון פסקין

המועמד, אמג'ד א-שוא, שמכהן כראש רשת הארגונים הלא ממשלתיים ברצועת עזה, אמר בריאיון לאל-חדת' כי יעמוד בראש הוועדה רק אם יושג קונצנזוס בנושא. עם זאת, אתמול טען דובר הפת"ח טען כי מי שיעמוד בראשות הוועדה חייב להיות שר בממשלה הפלסטינית

דובר חמאס, חאזם קאסם
חמאס נגד ההחלטה של עבאס: "עיוות עמוק של המערכת הפוליטית"

דורון פסקין

דובר חמאס תקף את החלטת יו"ר הרש"פ למנות את סגנו ליורשו העתידי. לדבריו, הנהגת הרש"פ "מבצעת שינויים במערכת הפוליטית באופן חד-צדדי, בניגוד לחוק היסוד, הרחק מהסכמה לאומית, ובניסיון לשרת גורמים מסוימים"

שתפו: