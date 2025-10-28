כניסה
בתימן דווח כי מאז ההודעה על חיסולו של הרמטכ"ל החות'י מתבצע גל מעצרים נרחב בצנעא ובאזורים אחרים שבשליטת הארגון, בניסיון למצוא מרגלים

דורון פסקין | 28 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח סעודי: בכיר חות'י נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות"

ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח היום כי יאסר אל-חורי, מזכיר המועצה הפוליטית העליונה של החות'ים, נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות". לפי הדיווח, מעצרו של אל-חורי הוא חלק מגל מעצרים רחב שביצעו לאחרונה החות'ים, שבמסגרתו נעצרו גם בכירים נוספים בארגון בחשד לפעילות ריגול. נכון לעכשיו, אין אימות לדיווח על המעצר ממקורות נוספים.

אל-חורי מכהן כמזכיר המועצה הפוליטית העליונה – הגוף הפוליטי הבכיר ביותר של החות'ים, האחראי על קביעת מדיניות ההנהגה באזורים שבשליטתם. הוא נחשב לדמות תקשורתית בולטת בקרב החות'ים, ומרבה להתראיין לכלי תקשורת ערביים ואיראניים תוך שהוא מבטא עמדות קיצוניות נגד ישראל.

בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA ב-18 באוקטובר 2023, שיבח אל-חורי את מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר ואמר: "הסוגיה הפלסטינית עברה מהגנה להתקפה לנוכח מעשי הטבח שביצעה הישות הציונית, הגידול הסרטני של העולם. אי אפשר לנטוש את פלסטין, במיוחד בתקופה קריטית וטרנספורמטיבית זו".

חות'ים מניפים את תמונתו של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י, במהלך הפגנה נגד ישראל וארה״ב, 4 ביולי 2025

חות'ים מניפים את תמונתו של מנהיגם, עבד אל-מלכ אל-חות'י, במהלך הפגנה נגד ישראל וארה״ב, 4 ביולי 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

