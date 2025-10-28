דיווח סעודי: בכיר חות'י נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות"

ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח היום כי יאסר אל-חורי, מזכיר המועצה הפוליטית העליונה של החות'ים, נעצר בחשד לריגול עבור "ישויות זרות". לפי הדיווח, מעצרו של אל-חורי הוא חלק מגל מעצרים רחב שביצעו לאחרונה החות'ים, שבמסגרתו נעצרו גם בכירים נוספים בארגון בחשד לפעילות ריגול. נכון לעכשיו, אין אימות לדיווח על המעצר ממקורות נוספים.

אל-חורי מכהן כמזכיר המועצה הפוליטית העליונה – הגוף הפוליטי הבכיר ביותר של החות'ים, האחראי על קביעת מדיניות ההנהגה באזורים שבשליטתם. הוא נחשב לדמות תקשורתית בולטת בקרב החות'ים, ומרבה להתראיין לכלי תקשורת ערביים ואיראניים תוך שהוא מבטא עמדות קיצוניות נגד ישראל.