על רקע דיווחים כי הגופה שנמסרה אמש לישראל אינה של אחד מתוך 13 החללים החטופים שנותרו בשבי חמאס, קראו השרים לראש הממשלה להגיב
סמוטריץ' קרא לכנס את הקבינט; בן גביר: "ראש הממשלה, מספיק להסס – תן את הפקודה"
על פי דיווחים בישראל משעות הבוקר, הגופה שנמסרה אמש על ידי חמאס אינה גופה של אחד מ-13 החללים החטופים שנותרו בשבי.
למרות שעדיין לא התקבלה הודעה רשמית בנושא, במערכת הפוליטית כבר החלו להגיע תגובות וקריאות לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפעול אל מול אי העמידה של חמאס בהסכם.
שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שלח הבוקר מכתב לנתניהו בו כתב: "על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס את תנאי הפסקת האש והשלב הראשון בתוכניתו של הנשיא טראמפ, ועל רקע היעדר ההתקדמות בפירוקו ובפירוזה של עזה, אבקשך לכנס בדחיפות ועוד היום את הקבינט המצומצם לדיון בכדי לגבש סל תגובות תקיף ונחוש ובכדי לוודא את עמידתנו במטרת המלחמה המרכזית של השמדת חמאס והסרת האיום הנשקף מעזה לעבר אזרחי ישראל. לא ניתן לאפשר לחמאס להתל באזרחי ישראל ולשחק בציניות אכזרית ברגשותיהם של משפחות החטופים החללים".
