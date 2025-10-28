סמוטריץ' קרא לכנס את הקבינט; בן גביר: "ראש הממשלה, מספיק להסס – תן את הפקודה"

על פי דיווחים בישראל משעות הבוקר, הגופה שנמסרה אמש על ידי חמאס אינה גופה של אחד מ-13 החללים החטופים שנותרו בשבי.

למרות שעדיין לא התקבלה הודעה רשמית בנושא, במערכת הפוליטית כבר החלו להגיע תגובות וקריאות לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפעול אל מול אי העמידה של חמאס בהסכם.