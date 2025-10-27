בתקשורת הערבית נטען כי חמאס ופת"ח הסכימו על מועמד לראשות הוועדה לניהול עזה; בפת"ח הכחישו

בימים האחרונים פורסמו דיווחים בתקשורת הערבית שלפיהם אמג'ד א-שוא, ראש רשת הארגונים הלא ממשלתיים ברצועת עזה, הוא המועמד המוסכם על פת"ח וחמאס לעמוד בראש ועדת הטכנוקרטים שתנהל את הרצועה.

עם זאת, אתמול הכחיש פת"ח את הדברים. בהצהרה שפרסם דובר הארגון, עבד אל-פתאח דאולה, נאמר כי מי שיעמוד בראש הוועדה חייב להיות שר בממשלת הרשות הפלסטינית, "שכן היא הגוף הלגיטימי האחראי על ניהול ענייני עמנו במולדת".