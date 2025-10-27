כניסה
המועמד, אמג'ד א-שוא, שמכהן כראש רשת הארגונים הלא ממשלתיים ברצועת עזה, אמר בריאיון לאל-חדת' כי יעמוד בראש הוועדה רק אם יושג קונצנזוס בנושא. עם זאת, אתמול טען דובר הפת"ח טען כי מי שיעמוד בראשות הוועדה חייב להיות שר בממשלה הפלסטינית

דורון פסקין | 27 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בתקשורת הערבית נטען כי חמאס ופת"ח הסכימו על מועמד לראשות הוועדה לניהול עזה; בפת"ח הכחישו

בימים האחרונים פורסמו דיווחים בתקשורת הערבית שלפיהם אמג'ד א-שוא, ראש רשת הארגונים הלא ממשלתיים ברצועת עזה, הוא המועמד המוסכם על פת"ח וחמאס לעמוד בראש ועדת הטכנוקרטים שתנהל את הרצועה.

עם זאת, אתמול הכחיש פת"ח את הדברים. בהצהרה שפרסם דובר הארגון, עבד אל-פתאח דאולה, נאמר כי מי שיעמוד בראש הוועדה חייב להיות שר בממשלת הרשות הפלסטינית, "שכן היא הגוף הלגיטימי האחראי על ניהול ענייני עמנו במולדת".

היום אמר א-שוא לערוץ הסעודי אל-חדת' כי הוא "מוכן לעמוד בראש ועדת הטכנוקרטים של רצועת עזה", אך הדגיש כי הדבר יתאפשר רק אם בחירתו תיעשה בקונצנזוס רחב.

אמג'ד א-שוא

אמג'ד א-שוא | צילום: Vlodiker Chimok

