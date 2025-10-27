כניסה
דובר חמאס תקף את החלטת יו"ר הרש"פ למנות את סגנו ליורשו העתידי. לדבריו, הנהגת הרש"פ "מבצעת שינויים במערכת הפוליטית באופן חד-צדדי, בניגוד לחוק היסוד, הרחק מהסכמה לאומית, ובניסיון לשרת גורמים מסוימים"

דורון פסקין | 27 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חמאס נגד ההחלטה של עבאס: "עיוות עמוק של המערכת הפוליטית"

חמאס תקף היום בחריפות את ההכרזה החוקתית שפרסם אתמול יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, אשר שינתה את מנגנון הירושה במקרה של התפנות תפקיד היו"ר.

בהודעה שצוטטה בסוכנות הידיעות הפלסטינית "שיהאב", טען דובר חמאס, חאזם קאסם, כי הנהגת הרשות מבצעת "שינויים במערכת הפוליטית באופן חד-צדדי, בניגוד לחוק היסוד, הרחק מהסכמה לאומית, ובניסיון לשרת גורמים מסוימים". לדבריו, צעדים "גרמו לעיוות עמוק של המערכת הפוליטית וסיבכו את האפשרות לתקנה".

קאסם הוסיף כי חמאס "תמשיך לפעול לתיקון המערכת במסגרת של הסכמה לאומית, ולחתור לאחדות פלסטינית אמיתית שתאפשר להתמודד עם האתגרים חסרי התקדים העומדים בפני הסוגיה הפלסטינית".

דובר חמאס, חאזם קאסם

דובר חמאס, חאזם קאסם | צילום מסך

