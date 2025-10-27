חמאס נגד ההחלטה של עבאס: "עיוות עמוק של המערכת הפוליטית"

מפלגתו של נשיא ארגנטינה קיבלה כ-41% מהקולות והגדילה משמעותית את כוחה, מה שנחשב בארגנטינה לניצחון, למרות שעדיין לא מדובר ברוב. עם זאת, מיליי השיג את הרף שמעניק לו זכות וטו נשיאותית על יוזמות חקיקה של האופוזיציה