גדעון סער קיים מסיבת עיתונאים בבודפשט עם שר החוץ ההונגרי והתייחס לתמיכה שמעניקה הרשות למחבלים ובני משפחותיהם: "הרשות מתגמלת מחבלים פלסטינים, כולל אנשי חמאס, שדם יהודי על ידיהם"

אורן שלום | 27 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שר החוץ: "במקום לדרוש דין וחשבון מהרשות הפלסטינית, האיחוד האירופי מלבין אותה"

שר החוץ, גדעון סער קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ ההונגרי, פטר סיירטו, במהלך ביקורו בבודפשט.

דוברות משרד החוץ פרסמה חלק מדבריו של סער, שביקר את הרשות הפלסטינית על תמיכה במחבלים ובבני משפחותיהם. סער אמר: "בניגוד להבטחות הרשות הפלסטינית באנגלית, היא ממשיכה במדיניות תשלום המשכורת למחבלים. הם משלמים שכר למחבלים ולבני משפחותיהם על רצח יהודים וישראלים בהתאם לחוק שלהם מאז 2004 ועד עצם היום הזה.

"הרשות מתגמלת מחבלים פלסטינים, כולל אנשי חמאס, שדם יהודי על ידיהם: הן את היושבים בכלא והן את אלו ששוחררו, לדוגמה בעסקה האחרונה. הרשות מעולם לא הפסיקה את המשכורת למחבלים - היא רק שינתה שיטה. כיום המחבלים מקבלים את הכסף מסניפי הדואר הפלסטינים. כעת הרשות אפילו מבצעת תשלומים נוספים למחבלים ששוחררו במסגרת ההסכם".

שר החוץ, גדעון סער, במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ ההונגרי, פטר סיירטו

שר החוץ, גדעון סער, במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ ההונגרי, פטר סיירטו | צילום: דוברות משרד החוץ

