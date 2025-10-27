שר החוץ: "במקום לדרוש דין וחשבון מהרשות הפלסטינית, האיחוד האירופי מלבין אותה"

שר החוץ, גדעון סער קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ ההונגרי, פטר סיירטו, במהלך ביקורו בבודפשט.

דוברות משרד החוץ פרסמה חלק מדבריו של סער, שביקר את הרשות הפלסטינית על תמיכה במחבלים ובבני משפחותיהם. סער אמר: "בניגוד להבטחות הרשות הפלסטינית באנגלית, היא ממשיכה במדיניות תשלום המשכורת למחבלים. הם משלמים שכר למחבלים ולבני משפחותיהם על רצח יהודים וישראלים בהתאם לחוק שלהם מאז 2004 ועד עצם היום הזה.