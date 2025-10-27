כניסה
גורמים בכירים בישראל אומרים כי חמאס מעוניין לשחזר את "המודל הלבנוני" של חיזבאללה – ארגון טרור המחזיק בכוח צבאי משמעותי, אך גם שותף רשמי למערכת הפוליטית במדינתו, ובמקביל סומך על קטאר וטורקיה שיסייעו לו לעמוד מול הלחצים האמריקניים

יוני בן מנחם | 27 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

למרות התוכנית האמריקנית – חמאס מנסה לייצר תנאים לשמירה על כוחו ברצועה

על רקע הפסקת האש ברצועת עזה והמאמצים של ממשל טראמפ לקדם את השלבים הבאים בתוכנית האמריקנית, נראה כי חמאס איננו ממהר להיכנע. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הארגון פועל בשטח ליצירת מציאות שתאפשר לו להמשיך ולשלוט דה פקטו מאחורי הקלעים ברצועה. לדבריהם, חמאס מבקש לשחזר את "המודל הלבנוני" של חיזבאללה – ארגון טרור המחזיק בכוח צבאי משמעותי אך גם שותף רשמי למערכת הפוליטית במדינתו.

נוסף על כך, חמאס פועל בימים אלה לחיסול כל מי שערער על שליטתו במהלך הלחימה. אנשיו נלחמים נגד חמולות חמושות בצפון הרצועה ובדרומה, ומוציאים להורג עשרות חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.

בסוף השבוע שעבר התכנסו בקהיר נציגי כלל הפלגים הפלסטיניים המרכזיים לדיון בהרכב הגוף שינהל את עזה ביום שאחרי המלחמה, עד לקיום בחירות כלליות. כבר בשיחות אלה באה לידי ביטוי "תוכנית ההונאה" של חמאס. בהודעה משותפת שפורסמה בסיום הדיונים נמסר כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה פלסטינית זמנית, שתורכב מאנשי מקצוע עצמאיים, טכנוקרטים, ותנהל את ענייני הרצועה, בשיתוף מדינות ערב ומוסדות בין-לאומיים.

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 19 בינואר 2025

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 19 בינואר 2025 | צילום: YOUSSEF ALZANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images

