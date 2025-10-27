למרות התוכנית האמריקנית – חמאס מנסה לייצר תנאים לשמירה על כוחו ברצועה

על רקע הפסקת האש ברצועת עזה והמאמצים של ממשל טראמפ לקדם את השלבים הבאים בתוכנית האמריקנית, נראה כי חמאס איננו ממהר להיכנע. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הארגון פועל בשטח ליצירת מציאות שתאפשר לו להמשיך ולשלוט דה פקטו מאחורי הקלעים ברצועה. לדבריהם, חמאס מבקש לשחזר את "המודל הלבנוני" של חיזבאללה – ארגון טרור המחזיק בכוח צבאי משמעותי אך גם שותף רשמי למערכת הפוליטית במדינתו.

נוסף על כך, חמאס פועל בימים אלה לחיסול כל מי שערער על שליטתו במהלך הלחימה. אנשיו נלחמים נגד חמולות חמושות בצפון הרצועה ובדרומה, ומוציאים להורג עשרות חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.