בכירים בישראל: השמדת המנהרות בשטח שבשליטת צה"ל תיקח מספר חודשים; חמאס מנצל את הפסקת האש להתעצמות

בשבוע שעבר, במהלך ביקורם של בכירי ממשל טראמפ בישראל, חשף בפניהם שר הביטחון ישראל כ"ץ נתון מדאיג: לאחר שנתיים של לחימה, חמאס עדיין מחזיק ביותר מ-60% ממערך המנהרות ברצועת עזה, וצה"ל טרם הצליח להשמידן.

המנהרות משתרעות משני צדדיו של "הקו הצהוב" – כלומר, חלק מהן נמצאות גם בתוך 53% מהשטח שבו צה"ל שומר על נוכחות, לאחר הנסיגה שנקבעה במסגרת הסכם הפסקת האש עם חמאס.