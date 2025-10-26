גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי חמאס גייס אלפי מחבלים חדשים ומחדש את ייצור הרקטות ופצצות המרגמה, במקביל לניסיונות להבריח אמל"ח מחצי האי סיני באמצעות שיטות חדשות
יוני בן מנחם | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בישראל: השמדת המנהרות בשטח שבשליטת צה"ל תיקח מספר חודשים; חמאס מנצל את הפסקת האש להתעצמות
בשבוע שעבר, במהלך ביקורם של בכירי ממשל טראמפ בישראל, חשף בפניהם שר הביטחון ישראל כ"ץ נתון מדאיג: לאחר שנתיים של לחימה, חמאס עדיין מחזיק ביותר מ-60% ממערך המנהרות ברצועת עזה, וצה"ל טרם הצליח להשמידן.
המנהרות משתרעות משני צדדיו של "הקו הצהוב" – כלומר, חלק מהן נמצאות גם בתוך 53% מהשטח שבו צה"ל שומר על נוכחות, לאחר הנסיגה שנקבעה במסגרת הסכם הפסקת האש עם חמאס.
גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי צה"ל מתכנן להשמיד באופן שיטתי ומתוכנן את כלל המנהרות שבשטח שבשליטתו – תהליך ממושך שצפוי להימשך מספר חודשים. לדבריהם, חמאס מנצל את הפסקת האש להתעצמות מואצת מחשש לחידוש הלחימה, במקרה שהמשא ומתן על פירוקו מנשקו ייכשל.
