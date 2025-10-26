כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי חמאס גייס אלפי מחבלים חדשים ומחדש את ייצור הרקטות ופצצות המרגמה, במקביל לניסיונות להבריח אמל"ח מחצי האי סיני באמצעות שיטות חדשות

יוני בן מנחם | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בכירים בישראל: השמדת המנהרות בשטח שבשליטת צה"ל תיקח מספר חודשים; חמאס מנצל את הפסקת האש להתעצמות

בשבוע שעבר, במהלך ביקורם של בכירי ממשל טראמפ בישראל, חשף בפניהם שר הביטחון ישראל כ"ץ נתון מדאיג: לאחר שנתיים של לחימה, חמאס עדיין מחזיק ביותר מ-60% ממערך המנהרות ברצועת עזה, וצה"ל טרם הצליח להשמידן.

המנהרות משתרעות משני צדדיו של "הקו הצהוב" – כלומר, חלק מהן נמצאות גם בתוך 53% מהשטח שבו צה"ל שומר על נוכחות, לאחר הנסיגה שנקבעה במסגרת הסכם הפסקת האש עם חמאס.

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי צה"ל מתכנן להשמיד באופן שיטתי ומתוכנן את כלל המנהרות שבשטח שבשליטתו – תהליך ממושך שצפוי להימשך מספר חודשים. לדבריהם, חמאס מנצל את הפסקת האש להתעצמות מואצת מחשש לחידוש הלחימה, במקרה שהמשא ומתן על פירוקו מנשקו ייכשל.

כוחות צה״ל מחוץ לאחת ממנהרות חמאס ברצועת עזה, 8 ביוני 2025

כוחות צה״ל מחוץ לאחת ממנהרות חמאס ברצועת עזה, 8 ביוני 2025 | צילום: Amir Levy/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
לוחמי המחתרת הכורדית PKK במהלך הטקס בעיראק היום
המחתרת הכורדית הודיעה על נסיגת לוחמיה משטח טורקיה לצפון עיראק

דורון פסקין

הודעת ה-PKK מגיעה כחלק מתהליך פירוק מנשק בו פתח הארגון. בטורקיה בירכו: "צעד קונקרטי בדרך לטורקיה חופשית מטרור"

יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, במהלך הפסגה בנושא עזה בשארם א-שייח׳, 13 באוקטובר 2025
עבאס הודיע: אם לא אוכל להמשיך בתפקיד, סגני ישמש כמחליף הזמני שלי

דורון פסקין

יו"ר הרשות פרסם הכרזה חוקתית שמסדירה את נושא הירושה. לפי ההכרזה, אם משרת יו"ר הרשות תתפנה, סגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף ייטול על עצמו את התפקיד למשך 90 ימים במהלכן יערכו בחירות ישירות לתפקיד

מנהיג חמאס ברצועת עזה, ח’ליל אל-חיה, 8 בפברואר 2025
ח'ליל אל-חיה: חמאס מוכן להעביר את ניהול הרצועה לוועדה מנהלת, כולל בתחום הביטחון

דורון פסקין

אל-חיה, המוגדר באופן רשמי כמנהיג חמאס ברצועה, אמר בריאיון לאל-ג'זירה כי ארגון הטרור מעוניין לקיים בחירות לאומיות לקראת אחדות לאומית. לדבריו, היום צפויים חיפושים נוספים אחר גופות של חטופים ישראלים

נשיאת אירלנד הנבחרת, קתרין קונולי, 25 באוקטובר 2025
אירלנד בחרה נשיאה חדשה הידועה כמבקרת חריפה של ישראל והאשימה אותה ברצח עם

דורון פסקין

קתרין קונולי נבחרה לנשיאה לאחר שזכתה ב-63% מהקולות. היא ידועה בעמדותיה הביקורתיות נגד ישראל ובקריאותיה להחרים מוצרים מההתנחלויות. אף שהתפקיד נחשב לסמלי בעיקרו, הקו אותו היא מובילה עלול להשפיע על ישראל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפגישה עם השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 9 באוקטובר 2025
הפיקוח האמריקני ברצועת עזה מתהדק; הגעת בכירי ממשל טראמפ צפויה להימשך השבוע

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי ארה"ב החלה להפעיל מערכת כטב"מים ואמצעי איסוף מתקדמים ברצועה המאפשרים לה לעקוב מקרוב אחר המתרחש

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישה עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אאני, ועם ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אאני, על מטוס האייר פורס 1, 25 באוקטובר 2025
נשיא ארה"ב לאמיר קטאר על המטוס הנשיאותי: "יש לך מזרח תיכון בטוח עכשיו"

אורן שלום

מטוסו של טראמפ עצר לתדלק בקטאר בדרכו למזרח אסיה, ראש ממשלת קטאר ואמיר קטאר הצטרפו לפגישה על ה"אייר פורס 1". צפו בתיעוד

שתפו: