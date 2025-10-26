כניסה
הודעת ה-PKK מגיעה כחלק מתהליך פירוק מנשק בו פתח הארגון. בטורקיה בירכו: "צעד קונקרטי בדרך לטורקיה חופשית מטרור"

דורון פסקין | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

המחתרת הכורדית הודיעה על נסיגת לוחמיה משטח טורקיה לצפון עיראק

המחתרת הכורדית PKK הודיעה היום על פתיחת שלב הסגת כוחותיה משטח טורקיה לצפון עיראק, כחלק מתהליך שהארגון מגדיר כפירוק נשקו. בטקס שנערך בעיראק אמר בכיר המחתרת, סברי אוק, כי המהלך בוצע באישור מנהיג הארגון הכלוא, עבדאללה אוצ'לאן, וכי הארגון מצפה למהלכים משפטיים ופוליטיים מסוימים בתמורה.

ההודעה הנוכחית מהווה המשך ליוזמה שעליה הכריז אוצ'לאן מוקדם יותר השנה, הכוללת את סיום המאבק המזויין של ה-PKK ופירוקו מנשק. בחודש יולי האחרון תיעד הארגון טקס שבו הושמדו כלי נשק של אחת מיחידותיו, כסימן ראשון למימוש ההכרזה.

בהצהרה שפורסמה על ידי ה-PKK נמסר כי "צעדים היסטוריים אלה, שננקטו ביוזמתו של המנהיג עבדאללה אוצ'לאן וה-PKK השפיעו עמוקות על ההקשר החברתי והפוליטי בטורקיה ויצרו רוח חדשה של שלום ודמוקרטיזציה. גישה אמיצה ומלאת הקרבה עצמית זו של הכורדים למען שלום, דמוקרטיה וחופש זכתה להערכה רבה בטורקיה ומחוצה לה". עוד נכתב כי ההחלטה על הסגת הלוחמים נובעת מהרצון למנוע הסלמה, שכן "יחידות גרילה הנמצאות בתוך גבולות טורקיה עלולות להגביר את הסיכון לעימותים ולפרובוקציות אפשריות".

לוחמי המחתרת הכורדית PKK במהלך הטקס בעיראק היום

לוחמי המחתרת הכורדית PKK במהלך הטקס בעיראק היום | צילום: SHWAN MOHAMMED/AFP via Getty Images

