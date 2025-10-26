כניסה
יו"ר הרשות פרסם הכרזה חוקתית שמסדירה את נושא הירושה. לפי ההכרזה, אם משרת יו"ר הרשות תתפנה, סגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף ייטול על עצמו את התפקיד למשך 90 ימים במהלכן יערכו בחירות ישירות לתפקיד

דורון פסקין | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

עבאס הודיע: אם לא אוכל להמשיך בתפקיד, סגני ישמש כמחליף הזמני שלי

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, פרסם היום הכרזה חוקתית חדשה שמטרתה להסדיר את סוגיית הירושה במקרה שלא יוכל להמשיך לכהן בתפקידו – וזאת בהיעדר מועצה מחוקקת פעילה.

על פי ההכרזה, אם משרת יו"ר הרשות תתפנה בעת שאין פרלמנט פעיל, סגן יושב ראש הוועד הפועל של אש"ף יכהן זמנית כ"נשיא מדינת פלסטין", כלומר ייטול על עצמו את סמכויות יו"ר הרשות לתקופה שלא תעלה על 90 יום. במהלך תקופה זו יתקיימו בחירות ישירות לנשיא חדש בהתאם לחוקי הבחירות הפלסטיניים.

במקרה שבו לא ניתן יהיה לקיים בחירות בתוך 90 יום עקב "כוח עליון", ניתן יהיה להאריך את תקופת הכהונה הזמנית פעם אחת בלבד – בהחלטת המועצה המרכזית של אש"ף. כיום מכהן כסגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף בכיר פת"ח חוסיין א-שיח'.

יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, במהלך הפסגה בנושא עזה בשארם א-שייח׳, 13 באוקטובר 2025

יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, במהלך הפסגה בנושא עזה בשארם א-שייח׳, 13 באוקטובר 2025 | צילום: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

