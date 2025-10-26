עבאס הודיע: אם לא אוכל להמשיך בתפקיד, סגני ישמש כמחליף הזמני שלי

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, פרסם היום הכרזה חוקתית חדשה שמטרתה להסדיר את סוגיית הירושה במקרה שלא יוכל להמשיך לכהן בתפקידו – וזאת בהיעדר מועצה מחוקקת פעילה.

על פי ההכרזה, אם משרת יו"ר הרשות תתפנה בעת שאין פרלמנט פעיל, סגן יושב ראש הוועד הפועל של אש"ף יכהן זמנית כ"נשיא מדינת פלסטין", כלומר ייטול על עצמו את סמכויות יו"ר הרשות לתקופה שלא תעלה על 90 יום. במהלך תקופה זו יתקיימו בחירות ישירות לנשיא חדש בהתאם לחוקי הבחירות הפלסטיניים.