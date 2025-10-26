כניסה
אל-חיה, המוגדר באופן רשמי כמנהיג חמאס ברצועה, אמר בריאיון לאל-ג'זירה כי ארגון הטרור מעוניין לקיים בחירות לאומיות לקראת אחדות לאומית. לדבריו, היום צפויים חיפושים נוספים אחר גופות של חטופים ישראלים

דורון פסקין | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ח'ליל אל-חיה: חמאס מוכן להעביר את ניהול הרצועה לוועדה מנהלת, כולל בתחום הביטחון

ח’ליל אל-חיה, המוגדר באופן רשמי כמנהיג חמאס ברצועת עזה, אמר אמש בראיון לערוץ אל-ג'זירה כי חמאס לא מתכוון לספק לישראל עילה לחדש את הלחימה. לשם המחשה הוא ציין כי הארגון מסר לישראל 20 חטופים חיים בתוך 72 שעות לאחר הפסקת האש, וכן את גופותיהם של 17 מתוך 28 חטופים שנהרגו – בהתאם לסעיפי ההסכם. לדבריו, היום צפויים אנשי חמאס לערוך חיפושים נוספים אחר גופות חטופים ישראלים באזורים חדשים ברצועה.

הוא אמר כי הבהיר בפגישתו עם השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, כי חמאס תומך ביציבות, וכי טראמפ הוא "האיש היחיד המסוגל לרסן את ישראל".

באשר ל"יום שאחרי", ציין אל-חיה כי ארגונו אינו מתנגד לכך שדמות לאומית מעזה תיטול לידיה את ניהול הרצועה. לדבריו, הארגון מוכן להעביר את סמכויות הניהול של הרצועה, כולל בתחום הביטחוני, לוועדה מנהלת שתוקם לשם כך.

מנהיג חמאס ברצועת עזה, ח’ליל אל-חיה, 8 בפברואר 2025

מנהיג חמאס ברצועת עזה, ח’ליל אל-חיה, 8 בפברואר 2025 | צילום: Khamenei.ir/CC0 1.0 DEED

