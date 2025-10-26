הפיקוח האמריקני ברצועת עזה מתהדק; הגעת בכירי ממשל טראמפ צפויה להימשך השבוע

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל טוענים כי ארה"ב ביססה שליטה הדוקה על המתרחש ברצועת עזה, ומונעת מישראל לנקוט צעדים צבאיים או סנקציות נגד חמאס בתגובה לעיכוב בהחזרת גופות החטופים. במקביל, תגברה וושינגטון את אחיזתה המודיעינית ברצועה באמצעות מערכת כטב"מים ואמצעי איסוף מתקדמים, המאפשרים לה לנטר מקרוב את פעילותם של ישראל וחמאס.

כמו כן, נראה כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך להפעיל לחץ על חמאס. אמש הוא פרסם הודעה בה כתב כי "חמאס יצטרך להתחיל לשחרר את החטופים החללים, או שהמדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. בואו נראה מה חמאס יעשו ב-48 השעות הקרובות, אני עוקב אחר זה מקרוב מאוד".