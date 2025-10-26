גורמים בכירים בישראל אומרים כי ארה"ב החלה להפעיל מערכת כטב"מים ואמצעי איסוף מתקדמים ברצועה המאפשרים לה לעקוב מקרוב אחר המתרחש
יוני בן מנחם | 26 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
הפיקוח האמריקני ברצועת עזה מתהדק; הגעת בכירי ממשל טראמפ צפויה להימשך השבוע
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל טוענים כי ארה"ב ביססה שליטה הדוקה על המתרחש ברצועת עזה, ומונעת מישראל לנקוט צעדים צבאיים או סנקציות נגד חמאס בתגובה לעיכוב בהחזרת גופות החטופים. במקביל, תגברה וושינגטון את אחיזתה המודיעינית ברצועה באמצעות מערכת כטב"מים ואמצעי איסוף מתקדמים, המאפשרים לה לנטר מקרוב את פעילותם של ישראל וחמאס.
כמו כן, נראה כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך להפעיל לחץ על חמאס. אמש הוא פרסם הודעה בה כתב כי "חמאס יצטרך להתחיל לשחרר את החטופים החללים, או שהמדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. בואו נראה מה חמאס יעשו ב-48 השעות הקרובות, אני עוקב אחר זה מקרוב מאוד".
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי וושינגטון הבהירה לישראל שאין להטיל סנקציות או לבצע פעולות צבאיות בתגובה לעיכוב בהחזרת הגופות. הלחץ האמריקני מגיע על רקע טענות ישראליות שלפיהן חמאס מעכב במכוון את ההחזרה ומנסה להאט את יישום הסכם שארם א-שייח'.
