נשיא ארה"ב לאמיר קטאר על המטוס הנשיאותי: "יש לך מזרח תיכון בטוח עכשיו"

נשיא ארה"ב ערך הערב פגישה עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אאני, ועם ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אאני, על מטוס האייר פורס 1 במהלך עצירה לתדלוק בדרכו לביקור במזרח אסיה.

האמיר אל-ת'אאני אמר לטראמפ: "ברגע ששמעתי שאתה מגיע לתדלק, אמרתי שאני לא אתן לך להמריא בלי להגיד שלום".

טראמפ השיב: "האמיר הוא אחד מהמנהיגים הגדולים בעולם, לא רק במזרח התיכון. הוא אהוב ומכובד על ידי עמו. אני לא יודע מה יותר חשוב, להיות אהוב או להיות מכובד?"