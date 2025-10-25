מטוסו של טראמפ עצר לתדלק בקטאר בדרכו למזרח אסיה, ראש ממשלת קטאר ואמיר קטאר הצטרפו לפגישה על ה"אייר פורס 1". צפו בתיעוד
נשיא ארה"ב לאמיר קטאר על המטוס הנשיאותי: "יש לך מזרח תיכון בטוח עכשיו"
נשיא ארה"ב ערך הערב פגישה עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אאני, ועם ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אאני, על מטוס האייר פורס 1 במהלך עצירה לתדלוק בדרכו לביקור במזרח אסיה.
האמיר אל-ת'אאני אמר לטראמפ: "ברגע ששמעתי שאתה מגיע לתדלק, אמרתי שאני לא אתן לך להמריא בלי להגיד שלום".
טראמפ השיב: "האמיר הוא אחד מהמנהיגים הגדולים בעולם, לא רק במזרח התיכון. הוא אהוב ומכובד על ידי עמו. אני לא יודע מה יותר חשוב, להיות אהוב או להיות מכובד?"
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו