דורון פסקין | 25 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ירדן: לא נשלח כוחות לרצועת עזה

דובר ממשלת ירדן, מוחמד אל-מומני, הבהיר אתמול בלילה בריאיון לטלוויזיה הירדנית את עמדת עמאן בנוגע למעורבות אפשרית בעזה או ביו"ש.

לדבריו, "לא נשלח כוחות ירדנים לרצועת עזה, ולא נמלא שום תפקיד צבאי בגדה המערבית או בעזה. תמיכתנו בעזה מתמקדת בסיום המלחמה, בכניסת סיוע הומניטרי ובקידום תהליך מדיני שיפתח אופק לתחילת השיקום".

אל-מומני ציין כי מאמציה ההומניטריים של ירדן למען עזה יימשכו, וכי הסיוע שמעניקה הממלכה הוא "מקור גאווה לכל ירדני וערבי". לדבריו, "לא נהסס לספק כל דבר שיסייע לאחינו בעזה".

מלך ירדן, עבדאללה השני, 9 ביוני 2025

מלך ירדן, עבדאללה השני, 9 ביוני 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

