כ"ץ התייחס הערב לצורך לפרק את חמאס מנשקו והגדיר את הריסת המנהרות כ"יעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון"
צוות מגזין אפוק | 25 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
שר הביטחון: "הנחיתי להציב את הריסת המנהרות כמשימה המרכזית כעת בשטח הנמצא בשליטתנו"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם הערב הודעה בה התייחס לנושא פירוק חמאס מנשקו ולצורך לנטרל את איום מנהרות הטרור ברצועת עזה.
כ"ץ כתב כי "פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה.
"המשימה הערכית הדחופה ביותר היא כמובן השבת כל החטופים החללים הביתה ונעשה הכל כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו