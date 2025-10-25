שר הביטחון: "הנחיתי להציב את הריסת המנהרות כמשימה המרכזית כעת בשטח הנמצא בשליטתנו"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם הערב הודעה בה התייחס לנושא פירוק חמאס מנשקו ולצורך לנטרל את איום מנהרות הטרור ברצועת עזה.

כ"ץ כתב כי "פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה.