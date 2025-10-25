כניסה
כלל הפלגים, כולל חמאס ופת"ח, פרסמו הצהרה, בסוף ועידה משותפת שקיימו, בה קראו להגברת שיתוף הפעולה ביניהם וחיזוק אש"ף כנציג הלגיטימי היחיד של העם הפלסטיני

דורון פסקין | 25 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הפלגים הפלסטינים בסוף הכינוס בקהיר: עזה תנוהל על ידי ועדת טכנוקרטים זמנית

כלל הפלגים הפלסטיניים סיימו אתמול כינוס רחב בבירת מצרים, קהיר, שנערך ביוזמתה של מצרים ובהשתתפות נציגי המדינות המתווכות – מצרים, קטאר וטורקיה. על פי אתר החדשות הפלסטיני קודס פרס, הכינוס נערך במסגרת המאמצים האזוריים והבין-לאומיים לייצוב הפסקת האש ברצועת עזה ולטיפול בהשלכות המלחמה. בדיווחים פלסטינים שונים צוין כי כל הפלגים לקחו חלק בוועידה, כולל נציגי חמאס ופת"ח.

בהצהרה שפרסמו הפלגים בסיום הכינוס נמסר כי המשתתפים דנו בהתפתחויות האחרונות בסוגיה הפלסטינית ובשלב השני של תוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שנועדה "לעצור את רצח העם ברצועת עזה". לדברי הפלגים, הכינוס מהווה חלק מההכנות לדיאלוג לאומי מקיף שמטרתו "להגן על הפרויקט הלאומי הפלסטיני ולשקם את האחדות הפנימית".

בהצהרה הדגישו הפלגים את תמיכתם ביישום מלא של הסכם הפסקת האש, "כולל נסיגת צה"ל מרצועת עזה, הסרה מלאה של המצור, פתיחת כל המעברים, כולל מעבר רפיח, הכנסת סיוע הומניטרי ורפואי, ופתיחת תהליך שיקום נרחב שיחזיר את החיים למסלולם ויסיים את סבלם של תושבי הרצועה".

כינוס הפלגים הפלסטיניים בקהיר, 24 באוקטובר 2025

כינוס הפלגים הפלסטיניים בקהיר, 24 באוקטובר 2025 | שימוש לפי סעיף 27א'

