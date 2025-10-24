בין הקווים האדומים של ישראל – התנגדות לפיקוח האו"ם וסירוב לכוחות טורקים וקטארים

ממשל טראמפ שלח השבוע לישראל את הצמרת המדינית שלו והשקיע משאבים רבים בקידום תוכנית השלום של הנשיא. המטרה: להשלים את השלב הראשון של התוכנית ולהתחיל ביישום השלב השני.

על פי גורמים מדיניים בירושלים ובהתבסס על הצהרות סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ארה"ב קבעה את העקרונות שעל פיהם תופעל השלב השני: לא ייכנסו חיילים אמריקנים לשטח הרצועה; הרכב הכוח הבין-לאומי שיוצב ברצועה חייב להיות מקובל על ישראל; סוגיית החזרת גופות החללים מורכבת, אך ארה"ב נחושה להחזירן; ואם חמאס יסרב לשתף פעולה, לדבריהם, יושמד.