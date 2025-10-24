גורמים בכירים בירושלים מציינים כי נתניהו הבהיר בפגישות עם ואנס ורוביו את התנאים של ישראל בנוגע למימוש השלב השני בעסקה
יוני בן מנחם | 24 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בין הקווים האדומים של ישראל – התנגדות לפיקוח האו"ם וסירוב לכוחות טורקים וקטארים
ממשל טראמפ שלח השבוע לישראל את הצמרת המדינית שלו והשקיע משאבים רבים בקידום תוכנית השלום של הנשיא. המטרה: להשלים את השלב הראשון של התוכנית ולהתחיל ביישום השלב השני.
על פי גורמים מדיניים בירושלים ובהתבסס על הצהרות סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ארה"ב קבעה את העקרונות שעל פיהם תופעל השלב השני: לא ייכנסו חיילים אמריקנים לשטח הרצועה; הרכב הכוח הבין-לאומי שיוצב ברצועה חייב להיות מקובל על ישראל; סוגיית החזרת גופות החללים מורכבת, אך ארה"ב נחושה להחזירן; ואם חמאס יסרב לשתף פעולה, לדבריהם, יושמד.
ואנס אמר במסיבת עיתונאים כי יישום הסכם ההפסקת אש בשטח עשוי להיות מורכב, אך "הפרה מוגבלת" של ההסכם אינה משמעה התמוטטות: "כאשר שני צדדים שעברו מלחמה ארוכה נכנסים לשלב השקט, טבעי שיעלו מתחים, וזה לא אומר שהפסקת האש הסתיימה". הוא גם מתח ביקורת חריפה על התקשורת האמריקנית והמערבית: "שמתי לב לעמדה מוזרה כאילו היא רוצה שהפסקת האש תיכשל".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו