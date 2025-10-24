כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי נתניהו הבהיר בפגישות עם ואנס ורוביו את התנאים של ישראל בנוגע למימוש השלב השני בעסקה

יוני בן מנחם | 24 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בין הקווים האדומים של ישראל – התנגדות לפיקוח האו"ם וסירוב לכוחות טורקים וקטארים

ממשל טראמפ שלח השבוע לישראל את הצמרת המדינית שלו והשקיע משאבים רבים בקידום תוכנית השלום של הנשיא. המטרה: להשלים את השלב הראשון של התוכנית ולהתחיל ביישום השלב השני.

על פי גורמים מדיניים בירושלים ובהתבסס על הצהרות סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ארה"ב קבעה את העקרונות שעל פיהם תופעל השלב השני: לא ייכנסו חיילים אמריקנים לשטח הרצועה; הרכב הכוח הבין-לאומי שיוצב ברצועה חייב להיות מקובל על ישראל; סוגיית החזרת גופות החללים מורכבת, אך ארה"ב נחושה להחזירן; ואם חמאס יסרב לשתף פעולה, לדבריהם, יושמד.

ואנס אמר במסיבת עיתונאים כי יישום הסכם ההפסקת אש בשטח עשוי להיות מורכב, אך "הפרה מוגבלת" של ההסכם אינה משמעה התמוטטות: "כאשר שני צדדים שעברו מלחמה ארוכה נכנסים לשלב השקט, טבעי שיעלו מתחים, וזה לא אומר שהפסקת האש הסתיימה". הוא גם מתח ביקורת חריפה על התקשורת האמריקנית והמערבית: "שמתי לב לעמדה מוזרה כאילו היא רוצה שהפסקת האש תיכשל".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בפגישתם אתמול, 23 באוקטובר 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בפגישתם אתמול, 23 באוקטובר 2025 | צילום: RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שכונת שיח' רדואן בעיר עזה, 22 באוקטובר 2025
הסכם עזה תקוע: אין עדיין הסכמה על יישום השלב השני

יוני בן מנחם

אי הסכמות על הרכב הכוח הבין-לאומי, פערים בקרב הפלסטינים, ואי יישום מלא של השלב הראשון – מונעים כרגע התקדמות. הממשל האמריקני צפוי להמשיך במדיניות של ביקורים קצרים באזור

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: ארה"ב וישראל בוחנות תוכנית זמנית לפיצול עזה לשני חלקים – בשליטת ישראל וחמאס

דורון פסקין

לפי עיתון "הוול סטריט ג'ורנל", באזור שבשליטת צה"ל יחלו עבודות שיקום, בעוד שבאזורים שבידי חמאס לא יבוצעו עבודות שיקום עד שיפורק מנשקו. לפי הדיווח, המתווכות חוששות כי המצב יונצח, מה שיפגע בנכונותן לשלוח כוחות שיטור לרצועה

מאמן הכדורסל, צ'ונסי בילאפס, 13 בנובמבר 2024
מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד למעורבות בפרשת הימורים לא חוקיים

אורן שלום

בארה"ב דווח כי צ'ונסי בילפס, מאמן קבוצת פורטלנד טרייל בלייזרס ושחקן עבר, חשוד בקשרים לעסקי פוקר בלתי חוקיים ובמעורבות עם ארגון הפשע קוזה נוסטרה. נוסף אליו נעצרו שחקן מיאמי היט טרי רוזיר, שחקן ומאמן העבר דיימון ג'ונס, ו-31 אנשים נוספים במסגרת פרשה של הימורים לא חוקיים ב-NBA והפעלת רשת פוקר המקושרת למאפיה

סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, במהלך ביקורו בישראל, 22 באוקטובר 2025
ואנס: אני רואה עלבון מסוים בהצבעה על החלת הריבונות ביהודה ושומרון

צוות אפוק

סגן נשיא ארה"ב התיחס לפני סיום ביקורו בישראל להחלטה שעברה בכנסת; משרד ראש הממשלה: "ההצבעה הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת מצד האופוזיציה"

ראש רשות ההסברה המצרית, דיאא רשוואן, 3 במאי 2023
מצרים מתעקשת: הכוח הבין-לאומי בעזה חייב לפעול תחת מנדט של האו"ם

דורון פסקין

בקהיר מזהירים – בלי חסות של האו"ם, היוזמה תיתקל בקשיים משפטיים ומדיניים

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 22 בספטמבר 2024
דיווח: חיזבאללה חיזק את מערכי ההגנה ויגיב על כל כניסה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון

דורון פסקין

שורת פרסומים בתקשורת הלבנונית מתריעים מפני עלייה חדה במתח בצפון. באתר "א-נשרה" אף נשאלה היום השאלה: "האם הגיע רגע הפיצוץ הגדול?"

שתפו: