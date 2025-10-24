הסכם עזה תקוע: אין עדיין הסכמה על יישום השלב השני

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המעבר לשלב השני בתוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נתקל בשלב זה בקשיים מורכבים. זאת, במקביל למגעים אינטנסיביים שמובילה מצרים בקהיר עם הפלגים הפלסטיניים, במטרה לגבש עמדה מאוחדת באשר להסדרי "היום שאחרי" המלחמה ולעתיד השליטה ברצועת עזה.

לפי התוכנית האמריקנית, יישום כל שלב מותנה בהשלמת הדרישות של השלב שקדם לו – כך שכל עיכוב, ולו טכני, גורר עיכוב ביישום ההסכם כולו. אחד העיכובים הבולטים הוא אי-השבת כל גופות החטופים שנמצאות בידי חמאס.