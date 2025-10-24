כניסה
אי הסכמות על הרכב הכוח הבין-לאומי, פערים בקרב הפלסטינים, ואי יישום מלא של השלב הראשון – מונעים כרגע התקדמות. הממשל האמריקני צפוי להמשיך במדיניות של ביקורים קצרים באזור

יוני בן מנחם | 24 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

הסכם עזה תקוע: אין עדיין הסכמה על יישום השלב השני

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המעבר לשלב השני בתוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נתקל בשלב זה בקשיים מורכבים. זאת, במקביל למגעים אינטנסיביים שמובילה מצרים בקהיר עם הפלגים הפלסטיניים, במטרה לגבש עמדה מאוחדת באשר להסדרי "היום שאחרי" המלחמה ולעתיד השליטה ברצועת עזה.

לפי התוכנית האמריקנית, יישום כל שלב מותנה בהשלמת הדרישות של השלב שקדם לו – כך שכל עיכוב, ולו טכני, גורר עיכוב ביישום ההסכם כולו. אחד העיכובים הבולטים הוא אי-השבת כל גופות החטופים שנמצאות בידי חמאס.

השלב הנוכחי נחשב לרגיש ולמורכב ביותר בתוכנית, וסעיפיו מעוררים מחלוקות חריפות הן בין הצדדים המעורבים והן בין המתווכות עצמן. העובדה שהתוכנית קושרת את ההתקדמות בכל אחד מהשלבים זה לזה, הופכת כל עיכוב נקודתי למכשול מדיני רחב היקף.

שכונת שיח' רדואן בעיר עזה, 22 באוקטובר 2025

שכונת שיח' רדואן בעיר עזה, 22 באוקטובר 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

