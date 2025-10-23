לפי עיתון "הוול סטריט ג'ורנל", באזור שבשליטת צה"ל יחלו עבודות שיקום, בעוד שבאזורים שבידי חמאס לא יבוצעו עבודות שיקום עד שיפורק מנשקו. לפי הדיווח, המתווכות חוששות כי המצב יונצח, מה שיפגע בנכונותן לשלוח כוחות שיטור לרצועה
דורון פסקין | 23 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: ארה"ב וישראל בוחנות תוכנית זמנית לפיצול עזה לשני חלקים – בשליטת ישראל וחמאס
על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ארה"ב וישראל דנות ביוזמה זמנית לחלוקת רצועת עזה לשני אזורים נפרדים.
אזור בשליטת צה"ל שבו יחל תהליך שיקום, ואזור נוסף בשליטת חמאס שבו לא יחל השיקום עד שחמאס יפורק מנשקו. לפי הדיווח, הרעיון עלה בשיחות שנערכו לאחרונה בין בכירים אמריקנים לישראלים, ומתכתב עם קווי הפסקת האש הנוכחית, שלפיהם ישראל שולטת בכ-53% משטח הרצועה.
העיתון ציטט את סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די. ואנס, ויועצו של הנשיא, ג'ארד קושנר, שהתייחסו אתמול למתווה במסיבת עיתונאים שנערכה בישראל. ואנס אמר כי "בעזה קיימות כיום שתי זירות – אחת בטוחה יחסית ואחת מסוכנת מאוד, והמטרה היא להרחיב את האזור הבטוח".
