מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד למעורבות בפרשת הימורים לא חוקיים

נוואף סלאם אמר בריאיון למגזין צרפתי כי בשלב הבא תורחב סמכותו של צבא לבנון גם לאזור שבין הליטני לצידון. "בסופו של דבר, חיזבאללה, כמו כל קבוצה אחרת, יידרש להיות מפלגה פוליטית נורמלית – ללא זרוע צבאית"