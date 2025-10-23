בארה"ב דווח כי צ'ונסי בילפס, מאמן קבוצת פורטלנד טרייל בלייזרס ושחקן עבר, חשוד בקשרים לעסקי פוקר בלתי חוקיים ובמעורבות עם ארגון הפשע קוזה נוסטרה. נוסף אליו נעצרו שחקן מיאמי היט טרי רוזיר, שחקן ומאמן העבר דיימון ג'ונס, ו-31 אנשים נוספים במסגרת פרשה של הימורים לא חוקיים ב-NBA והפעלת רשת פוקר המקושרת למאפיה
מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד למעורבות בפרשת הימורים לא חוקיים
בארה"ב דווח היום כי צ’ונסי בילאפס, מאמנה של פורטלנד טרייל בלייזרס מה-NBA, בה משחק הכדורסלן הישראלי דני אבדיה, נעצר במסגרת חקירה רחבת היקף של ה-FBI בנוגע להימורים בלתי חוקיים ולהטיית תוצאות משחקים.
על פי הדיווחים, גם שחקן מיאמי היט טרי רוזיר, וכן דיימון ג'ונס, שחקן ומאמן עבר בליגה, היו בין 34 העצורים בפרשה, כשנגד חלקם כבר הוגשו כתבי אישום.
