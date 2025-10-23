סגן נשיא ארה"ב התיחס לפני סיום ביקורו בישראל להחלטה שעברה בכנסת: "אנחנו לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית"
ואנס: אני רואה עלבון מסוים בהצבעה על החלת הריבונות ביהודה ושומרון
סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התייחס היום להחלטת הכנסת לאשר בקריאה טרומית את הצעת החוק להחלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון.
בהצהרה שמסר לפני המראתו חזרה לארה"ב אמר ואנס: "ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה המערבית הייתה מוזרה. אם זה היה תרגיל פוליטי – זה היה תרגיל פוליטי טיפשי, ואני נעלבתי ממנו".
עוד הוסיף: "אנחנו לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית, ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".
