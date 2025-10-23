ואנס: אני רואה עלבון מסוים בהצבעה על החלת הריבונות ביהודה ושומרון

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התייחס היום להחלטת הכנסת לאשר בקריאה טרומית את הצעת החוק להחלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון.

בהצהרה שמסר לפני המראתו חזרה לארה"ב אמר ואנס: "ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה המערבית הייתה מוזרה. אם זה היה תרגיל פוליטי – זה היה תרגיל פוליטי טיפשי, ואני נעלבתי ממנו".