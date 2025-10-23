מצרים מתעקשת: הכוח הבין-לאומי בעזה חייב לפעול תחת מנדט של האו"ם

על רקע המאמצים האמריקניים לקדם את השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, נשקל מתווה להקמת כוח בין-לאומי שיישא באחריות לביטחון בתקופת המעבר.

ראש רשות ההסברה המצרית, דיאא רשוואן, הבהיר היום בראיון לערוץ הסעודי אל־ערביה/אל־חדת’ כי קהיר עומדת על כך שהכוח יפעל אך ורק תחת חסות מלאה של האו"ם ובאישור מועצת הביטחון. לדבריו, מצרים דורשת שלכוח תהיה "חסינות של האו"ם" ומנדט רשמי.