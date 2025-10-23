בקהיר מזהירים – בלי חסות של האו"ם, היוזמה תיתקל בקשיים משפטיים ומדיניים
דורון פסקין | 23 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
מצרים מתעקשת: הכוח הבין-לאומי בעזה חייב לפעול תחת מנדט של האו"ם
על רקע המאמצים האמריקניים לקדם את השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, נשקל מתווה להקמת כוח בין-לאומי שיישא באחריות לביטחון בתקופת המעבר.
ראש רשות ההסברה המצרית, דיאא רשוואן, הבהיר היום בראיון לערוץ הסעודי אל־ערביה/אל־חדת’ כי קהיר עומדת על כך שהכוח יפעל אך ורק תחת חסות מלאה של האו"ם ובאישור מועצת הביטחון. לדבריו, מצרים דורשת שלכוח תהיה "חסינות של האו"ם" ומנדט רשמי.
"קהיר עומדת על כך שיוענק לכוח הבין-לאומי חסינות של האו"ם וגיבוי מטעם מועצת הביטחון. הנקודה הזאת חשובה מאוד כדי להעניק לגיטימציה בין-לאומית לפריסת הכוחות בשטח", אמר רשוואן. הוא הוסיף כי "אין אפשרות לשום מדינה להיכנס לאזור סכסוך בהיקף כזה של הרס בלי גיבוי וחסינות של האו"ם, נוסף על הסכמה פלסטינית".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו