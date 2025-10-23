דיווח: חיזבאללה חיזק את מערכי ההגנה ויגיב על כל כניסה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון

מקור ביטחוני לבנוני המצוטט היום בעיתון המקומי "א-דיאר" טוען כי חיזבאללה קיבל החלטה להגיב "באופן ישיר ומיידי" על כל חדירה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון. על פי הדיווח, בארגון מעריכים כי צפויה הסלמה ישראלית בתקופה הקרובה, ומתריעים במיוחד מפני "איום ממשי" באזור הבקעא, שבו ייתכן שצה"ל ירחיב את פעילותו נגד תשתיות ומתקנים של חיזבאללה.

לדברי המקור, חיזבאללה כיום "מוגן ומבוצר יותר" בהשוואה לתחילת הלחימה באוקטובר 2023. הוא ציין כי "פרצות מודיעיניות שישראל ניצלה בעבר נסגרו, ומבנה הפיקוד עודכן כך שהמפקדים החדשים אינם מוכרים לישראל וקשה יותר לאתרם". עוד הוסיף כי העובדה ש"החיסולים האחרונים פגעו בלוחמים ובפעילים, אך לא בבכירים", מעידה על השינויים הארגוניים שבוצעו.