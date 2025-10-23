כניסה
שורת פרסומים בתקשורת הלבנונית מתריעים מפני עלייה חדה במתח בצפון. באתר "א-נשרה" אף נשאלה היום השאלה: "האם הגיע רגע הפיצוץ הגדול?"

דורון פסקין | 23 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: חיזבאללה חיזק את מערכי ההגנה ויגיב על כל כניסה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון

מקור ביטחוני לבנוני המצוטט היום בעיתון המקומי "א-דיאר" טוען כי חיזבאללה קיבל החלטה להגיב "באופן ישיר ומיידי" על כל חדירה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון. על פי הדיווח, בארגון מעריכים כי צפויה הסלמה ישראלית בתקופה הקרובה, ומתריעים במיוחד מפני "איום ממשי" באזור הבקעא, שבו ייתכן שצה"ל ירחיב את פעילותו נגד תשתיות ומתקנים של חיזבאללה.

לדברי המקור, חיזבאללה כיום "מוגן ומבוצר יותר" בהשוואה לתחילת הלחימה באוקטובר 2023. הוא ציין כי "פרצות מודיעיניות שישראל ניצלה בעבר נסגרו, ומבנה הפיקוד עודכן כך שהמפקדים החדשים אינם מוכרים לישראל וקשה יותר לאתרם". עוד הוסיף כי העובדה ש"החיסולים האחרונים פגעו בלוחמים ובפעילים, אך לא בבכירים", מעידה על השינויים הארגוניים שבוצעו.

המקור טען כי חיזבאללה הפיק לקחים מהמערכה ומהניסיונות לפגוע בהנהגתו, כולל מזכ"ל הארגון חסן נסראללה, וגיבש תוכנית צבאית חדשה שנועדה לחזק את יכולות ההגנה וההרתעה של הארגון.

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 22 בספטמבר 2024

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 22 בספטמבר 2024 | צילום: OLIVER MARSDEN/Middle East Images/AFP via Getty Images

ראש רשות ההסברה המצרית, דיאא רשוואן, 3 במאי 2023
מצרים מתעקשת: הכוח הבין-לאומי בעזה חייב לפעול תחת מנדט של האו"ם

דורון פסקין

בקהיר מזהירים – בלי חסות של האו"ם, היוזמה תיתקל בקשיים משפטיים ומדיניים

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 22 בפברואר 2025
מהם הסיכויים שחמאס יסכים להתפרק מנשקו?

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מטילים ספק ביכולת האמריקנית לאכוף את פירוק חמאס מנשקו, ומשווים זאת לכישלון בפרוק חיזבאללה בלבנון – שם, שמונה חודשים לאחר הפסקת האש, החלטת מועצת הביטחון טרם יושמה

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 14 בינואר 2025
ראש ממשלת לבנון: "בתוך שלושה חודשים תיאסר כל תנועה או שימוש בנשק מדרום לנהר הליטני"

דורון פסקין

נוואף סלאם אמר בריאיון למגזין צרפתי כי בשלב הבא תורחב סמכותו של צבא לבנון גם לאזור שבין הליטני לצידון. "בסופו של דבר, חיזבאללה, כמו כל קבוצה אחרת, יידרש להיות מפלגה פוליטית נורמלית – ללא זרוע צבאית"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
ארה"ב הטילה סנקציות על שתי ענקיות נפט רוסיות; טראמפ: "אנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים"

דורון פסקין

מדובר בחבילת הסנקציות הראשונה שממשל טראמפ הנוכחי מטיל על רוסיה, והיא אוסרת על כל אדם או ישות אמריקנים, וכן על גורמים הפועלים בתחומי ארה"ב – לקיים קשרים עסקיים עם ענקיות האנרגיה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 22 באוקטובר 2025
ביקור בכירי ממשל טראמפ בישראל: דיונים על השלבים הבאים בתוכנית; ישראל מתנגדת לכוחות טורקיים ברצועה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי ראש הממשלה הבהיר אתמול בפגישתו עם סגן נשיא ארה"ב כי הצבת חיילים טורקים בעזה היא "קו אדום". עדיין לא ברור כיצד יתבצעו השלבים הבאים בתוכנית הכוללים את פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בין-לאומי וניהול הרצועה

כינוס הפלגים הפלסטינים באיראן, 10 בינואר 2024
דיווח: סבב פגישות רשמי בין הפלגים הפלסטינים יחל היום בקהיר

צוות מגזין אפוק

אתר אולטרא פלסטין דיווח כי הפגישות נועדו להכין את הקרקע לכינוס לאומי רחב במטרה לגבש חזית אחידה בנוגע לניהול עזה

