מהם הסיכויים שחמאס יסכים להתפרק מנשקו?

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, והשליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הגיעו לישראל בשליחות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במטרה לקדם את יישום סעיף פירוק חמאס מנשקו במסגרת תוכנית השלום האמריקנית, כך לפי גורמים מדיניים בכירים. גם מזכיר המדינה, מרקו רוביו, צפוי להגיע בקרוב לישראל כדי להמשיך את המשימה.

בשלב זה חמאס מתנגד נחרצות לדרישה להתפרק מנשקו. הוא מנצל את הפסקת האש לשיקום כוחו הצבאי ולחיסול יריביו מקרב החמולות החמושות ששיתפו פעולה עם ישראל במהלך הלחימה.