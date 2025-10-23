כניסה
גורמים ביטחוניים בכירים מטילים ספק ביכולת האמריקנית לאכוף את פירוק חמאס מנשקו, ומשווים זאת לכישלון בפרוק חיזבאללה בלבנון – שם, שמונה חודשים לאחר הפסקת האש, החלטת מועצת הביטחון טרם יושמה

יוני בן מנחם | 23 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מהם הסיכויים שחמאס יסכים להתפרק מנשקו?

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, והשליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הגיעו לישראל בשליחות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במטרה לקדם את יישום סעיף פירוק חמאס מנשקו במסגרת תוכנית השלום האמריקנית, כך לפי גורמים מדיניים בכירים. גם מזכיר המדינה, מרקו רוביו, צפוי להגיע בקרוב לישראל כדי להמשיך את המשימה.

בשלב זה חמאס מתנגד נחרצות לדרישה להתפרק מנשקו. הוא מנצל את הפסקת האש לשיקום כוחו הצבאי ולחיסול יריביו מקרב החמולות החמושות ששיתפו פעולה עם ישראל במהלך הלחימה.

גורמים ביטחוניים בכירים בירושלים מביעים ספקות בנוגע ליכולת האמריקנית לאכוף את סעיף פירוק הנשק, על אף הצהרותיו התקיפות של טראמפ. הם משווים זאת לניסיון האמריקני לפרק את חיזבאללה מנשקו בלבנון. שמונה חודשים חלפו מאז הסכם הפסקת האש שם, אך החלטת מועצת הביטחון 1701 טרם יושמה, למרות התחייבות ממשלת לבנון לפעול לפירוקו. בשטח נמשך הסטטוס קוו, וחיזבאללה עדיין אוחז בנשקו ואף החל לייצר בעצמו אמצעי לחימה.

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 22 בפברואר 2025

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 22 בפברואר 2025 | צילום: SAEED JARAS/Middle East Images/AFP via Getty Images

