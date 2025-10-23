כניסה
מדובר בחבילת הסנקציות הראשונה שממשל טראמפ הנוכחי מטיל על רוסיה, והיא אוסרת על כל אדם או ישות אמריקנים, וכן על גורמים הפועלים בתחומי ארה"ב – לקיים קשרים עסקיים עם ענקיות האנרגיה

דורון פסקין | 23 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב הטילה סנקציות על שתי ענקיות נפט רוסיות; טראמפ: "אנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים"

משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות על שתי ענקיות האנרגיה הרוסיות Rosneft ו-Lukoil, לרבות החברות הבנות שלהן.

העיצומים החדשים אוסרים על כל אדם או ישות אמריקנים, וכן על גורמים הפועלים בתחומי ארה"ב, לקיים קשרים עסקיים עם החברות הרוסיות. מדובר בחבילת הסנקציות הישירה הראשונה שממשל טראמפ מטיל על מוסקבה מאז כניסתו לבית הלבן בינואר.

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, מסר כי המהלך נועד להגביר את הלחץ על הקרמלין להסכים להפסקת אש: "הגיע הזמן לעצור את ההרג ולהכריז על הפסקת אש מיידית. לנוכח סירובו של הנשיא ולדימיר פוטין לסיים את המלחמה חסרת התוחלת הזו, משרד האוצר מטיל סנקציות על שתי חברות הנפט הגדולות שמממנות את מכונת המלחמה של הקרמלין".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין | צילום: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images, Kevin Dietsch/Getty Images

