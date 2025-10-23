ארה"ב הטילה סנקציות על שתי ענקיות נפט רוסיות; טראמפ: "אנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים"

משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות על שתי ענקיות האנרגיה הרוסיות Rosneft ו-Lukoil, לרבות החברות הבנות שלהן.

העיצומים החדשים אוסרים על כל אדם או ישות אמריקנים, וכן על גורמים הפועלים בתחומי ארה"ב, לקיים קשרים עסקיים עם החברות הרוסיות. מדובר בחבילת הסנקציות הישירה הראשונה שממשל טראמפ מטיל על מוסקבה מאז כניסתו לבית הלבן בינואר.