גורמים בכירים בישראל מסרו כי ראש הממשלה הבהיר אתמול בפגישתו עם סגן נשיא ארה"ב כי הצבת חיילים טורקים בעזה היא "קו אדום". עדיין לא ברור כיצד יתבצעו השלבים הבאים בתוכנית הכוללים את פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בין-לאומי וניהול הרצועה

יוני בן מנחם | 23 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ביקור בכירי ממשל טראמפ בישראל: דיונים על השלבים הבאים בתוכנית; ישראל מתנגדת לכוחות טורקיים ברצועה

ארה"ב פועלת במרץ להשלמת השלב הראשון ולהתחלת יישומו של השלב השני במפת הדרכים שגיבש הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס.

המשך התוכנית אמור לכלול את פירוק חמאס מנשקו ומניעת מעורבותו בניהול רצועת עזה, לצד הקמת כוח בין-לאומי שיבטיח את הביטחון, ישמור על יציבות האזור ויוביל את תהליך השיקום לאחר כשנתיים של לחימה ברצועה.

במסגרת התיאומים הללו, ממשיך סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, את שיחותיו בישראל בליווי שליחי הממשל סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, וצפוי לסיים היום את ביקורו. בטרם יעזוב את ישראל, הוא צפוי להיפגש עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ועם צמרת צה"ל. במקביל, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, המשמש גם כיועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, צפוי להגיע לישראל כדי לגבש את התוכניות הסופיות לפריסת הכוח לשמירת הביטחון בעזה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 22 באוקטובר 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 22 באוקטובר 2025 | צילום: קובי גדעון/לע״מ

