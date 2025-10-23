ביקור בכירי ממשל טראמפ בישראל: דיונים על השלבים הבאים בתוכנית; ישראל מתנגדת לכוחות טורקיים ברצועה

ארה"ב פועלת במרץ להשלמת השלב הראשון ולהתחלת יישומו של השלב השני במפת הדרכים שגיבש הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס.

המשך התוכנית אמור לכלול את פירוק חמאס מנשקו ומניעת מעורבותו בניהול רצועת עזה, לצד הקמת כוח בין-לאומי שיבטיח את הביטחון, ישמור על יציבות האזור ויוביל את תהליך השיקום לאחר כשנתיים של לחימה ברצועה.