אתר אולטרא פלסטין דיווח כי הפגישות נועדו להכין את הקרקע לכינוס לאומי רחב במטרה לגבש חזית אחידה בנוגע לניהול עזה

צוות מגזין אפוק | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: סבב פגישות רשמי בין הפלגים הפלסטינים יחל היום בקהיר

אתר הידיעות "אולטרה פלסטין" דיווח, מפי מקורות פלסטינים שונים, כי היום ייפתח בקהיר סבב פגישות רשמי – הן דו-צדדיות והן קבוצתיות – בין הפלגים הפלסטיניים.

לסבב הפגישות צפויים להגיע נציגי הפלגים: חמאס, הג'יהאד האסלאמי, החזית העממית, החזית הדמוקרטית, יוזמת אל-וטן, החזית העממית – הפיקוד הכללי, וזרם הרפורמה הדמוקרטית בתנועת פת"ח (בהובלת מוחמד דחלאן). הפגישות נועדו להכין את הקרקע לכינוס לאומי רחב, שבו צפויה להתקבל החלטה כוללת בנוגע לניהול השלטון ברצועת עזה.

לפי הדיווח, בשלב זה לא ברור אם נציגות רשמית של תנועת פת"ח תשתתף במפגשים. עם זאת, משלחת מהנהגת פת"ח והרשות הפלסטינית, ובראשה סגן נשיא הרשות חוסיין א-שייח' וראש המודיעין הכללי מאג'ד פרג', הגיעה לקהיר. השניים צפויים להיפגש עם גורמים מצרים לצורך התייעצויות בנוגע להתפתחויות האחרונות בזירה הפלסטינית, בעקבות הפסקת המלחמה ברצועת עזה.

כינוס הפלגים הפלסטינים באיראן, 10 בינואר 2024

כינוס הפלגים הפלסטינים באיראן, 10 בינואר 2024 | צילום: אתר PUIC

