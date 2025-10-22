כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בית הדין פרסם חוות דעת מייעצת בה הוא קבע כי ישראל, ככוח כובש, מחויבת לאפשר את פעילותם של ארגוני הסיוע ובראשם אונר"א. לפי בית הדין, "אונר"א אינה ניתנת להחלפה בטווח הקצר וללא תכנון מוקפד"

דורון פסקין | 22 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בית הדין הבין לאומי לצדק בהאג: ישראל לא הצליחה לבסס את טענותיה כי עובדי אונר"א משתייכים לחמאס

בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג פרסם היום חוות דעת מייעצת, שלפיה ישראל, ככוח כובש, מחויבת לדאוג לצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה הפלסטינית בכל השטחים הנתפסים כ"כבושים", ולאפשר את פעילותם של ארגוני הסיוע, ובראשם אונר"א.

עוד קבע בית הדין כי ישראל לא הצליחה לבסס את טענותיה שלפיהן עובדים בארגון אונר"א משתייכים לחמאס. נוסף על כך, צוין כי "אונר"א אינה ניתנת להחלפה בטווח הקצר וללא תכנון מוקפד".

חוות הדעת ניתנה במסגרת ההליך הייעוצי בתיק 196, בעקבות פנייה של העצרת הכללית של האו"ם, שביקשה מבית הדין להבהיר את היקף התחייבויותיה של ישראל כלפי האו"ם וארגונים בין-לאומיים הפועלים בשטחים.

מטה אונר״א בעזה, 20 במאי 2025

מטה אונר״א בעזה, 20 במאי 2025 | צילום: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), 23 בספטמבר 2025
המשטר הסורי פתח במבצע נגד מחנה ג'יהדיסטים בצפון מערב המדינה

דורון פסקין

המחנה מזוהה עם ארגון "פרקת אלע'רבאא'" בראשות עומר דיאבי, אשר הוגדר בעבר על ידי ארה"ב כ"טרוריסט גלובלי", וידוע כמי שהזרים לוחמים זרים דוברי צרפתית לשטח סוריה

הרס בעיר חרקוב בעקבות המתקפה הרוסית הלילה
שישה הרוגים ועשרות פצועים במתקפה רוסית מסיבית הלילה על אוקראינה

דורון פסקין

גל תקיפות של טילים וכטב"מים פגע בכמה מחוזות. באוקראינה דווח: התקיפות כוונו לתשתיות האנרגיה במדינה

מליאת הכנסת היום
אושרו בטרומית: הצעות חוק להחלת ריבונות על יהודה ושומרון ועל מעלה אדומים

צוות מגזין אפוק

הממשלה מתנגדת בשלב זה להצעת החוק להחלת ריבונות ביו"ש שהגיש אבי מעוז, ולא ברור אם להצעה יש היתכנות לעבור בהצבעות הבאות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וסגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס במסיבת העיתונאים היום
סגן נשיא ארה"ב: "יש לנו משימה מאוד קשה לפנינו שהיא לפרק את חמאס מנשקו, אבל לבנות מחדש את עזה"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו וסגן הנשיא ואנס בירושלים

הריסות ברצועת עזה, 19 באוקטובר 2025
דיווח: חמאס חושש שישראל תיישם את המודל הלבנוני ברצועה

יוני בן מנחם

לפי א-שרק אלאווסט הסעודי, החשש הוא ממדיניות של חיסולים ממוקדים נגד בכירים ומפקדים וכן נגד מטרות טרור ברצועה, למרות הפסקת האש. עוד דווח כי משלחת בראשות ח'ליל אלחיה שוהה בקהיר במטרה לעגן את ההסכם ולמנוע מישראל "להתנהל בעזה כפי שהיא מתנהלת בלבנון"

מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס
חבר הלשכה המדינית של חמאס: "איש אינו יכול לחסל את חמאס בכוח או בכל דרך אחרת"

דורון פסקין

מוחמד נזאל אמר את הדברים בריאיון לערוץ אלג'זירה הקטארי. "אלו שמפיצים את תרחיש ההדרה של הארגון מביעים את רצונותיהם שלהם, לא את העובדות בשטח"

שתפו: