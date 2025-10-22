בית הדין הבין לאומי לצדק בהאג: ישראל לא הצליחה לבסס את טענותיה כי עובדי אונר"א משתייכים לחמאס

בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג פרסם היום חוות דעת מייעצת, שלפיה ישראל, ככוח כובש, מחויבת לדאוג לצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה הפלסטינית בכל השטחים הנתפסים כ"כבושים", ולאפשר את פעילותם של ארגוני הסיוע, ובראשם אונר"א.

עוד קבע בית הדין כי ישראל לא הצליחה לבסס את טענותיה שלפיהן עובדים בארגון אונר"א משתייכים לחמאס. נוסף על כך, צוין כי "אונר"א אינה ניתנת להחלפה בטווח הקצר וללא תכנון מוקפד".